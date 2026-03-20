Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông điện và nhiên liệu sinh học

Nguyệt Hà

20/03/2026, 15:06

Chính phủ yêu cầu đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phát triển phương tiện giao thông điện và nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường thế giới biến động...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm áp lực cung ứng và từng bước chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

LỒNG GHÉP MỤC TIÊU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lồng ghép mục tiêu tiết kiệm năng lượng vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển trong thời gian tới, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để bảo đảm an ninh năng lượng.

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng cần được triển khai đồng bộ, trong đó tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất thiết bị, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng cường tái sử dụng năng lượng.

Đặc biệt, các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn như thép, xi măng, hóa chất, giấy, dệt may, nhựa, thực phẩm và đồ uống được yêu cầu triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng một cách quyết liệt.

Một nội dung đáng chú ý của Chỉ thị là việc thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện và phát triển hạ tầng trạm sạc.

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện, đồng thời từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và phương tiện công vụ sang sử dụng điện.

Song song với đó, việc phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu. Bộ Công Thương được giao soát điều kiện và triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, với mục tiêu giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Chỉ thị cũng khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng các loại nhiên liệu phát thải thấp như hydrogen, ammonia trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ LƯU TRỮ ĐIỆN

Để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng, đặc biệt là hệ thống pin lưu trữ (BESS) nhằm điều tiết phụ tải và giảm áp lực lên hệ thống điện.

Cùng với đó, các mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và điện gió được khuyến khích phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và giảm tải cho lưới điện quốc gia.

Bộ Công Thương được giao chủ trì hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm việc mở rộng danh mục thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất tối thiểu. Các tiêu chuẩn này dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống trạm sạc điện, thiết bị sạc và hệ thống điện liên quan, hoàn thành trong quý 3/2026.

Một nội dung khác là việc nghiên cứu loại bỏ dần các thiết bị tiêu tốn năng lượng, như đèn sợi đốt công suất từ 20W đến 60W nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang các thiết bị hiệu suất cao.

Trong bối cảnh rủi ro đứt gãy nguồn cung năng lượng gia tăng, Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh năng lượng chủ động tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, điện và khí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Các tập đoàn lớn như EVN, PVN, TKV cùng các doanh nghiệp xăng dầu được giao nhiệm vụ tối ưu vận hành, giảm tổn thất năng lượng và đảm bảo cung ứng ổn định.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ năng lượng, khuyến khích mô hình doanh nghiệp dịch vụ năng lượng (ESCO), qua đó huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng.

Các cơ chế thí điểm đối với mô hình đầu tư, công nghệ tiết kiệm năng lượng mới sẽ được nghiên cứu và triển khai nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng, phát triển hạ tầng sạc điện và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông điện như xe buýt, taxi điện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng năng lượng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.

Việc ban hành Chỉ thị 09 được đánh giá sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn, đồng thời tạo động lực cho các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn đẩy nhanh đổi mới công nghệ.

Đối với doanh nghiệp, các yêu cầu về hiệu suất năng lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển đổi sang nhiên liệu sạch có thể làm gia tăng chi phí đầu tư trong ngắn hạn, nhưng đồng thời mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn về năng lượng và môi trường ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ khóa:

Chỉ thị 09/CT-TTg Chuyển dịch năng lượng công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn doanh nghiệp dịch vụ năng lượng năng lượng sạch nhiên liệu sinh học E10 phát triển hạ tầng sạc điện phương tiện giao thông điện Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết kiệm năng lượng

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

2

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

3

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

4

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

5

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy