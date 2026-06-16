Phát động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Vũ Khuê
16/06/2026, 22:42
Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác, mà còn tạo điều kiện để thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp cận rộng rãi hơn...
Ngày 16/6/2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới hình thức truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lan toả mạnh mẽ các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).
Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.
Năm 2026 cũng là cột mốc ý nghĩa đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được diễn ra. Qua nửa thập kỷ triển khai, cuộc thi đã vượt qua khuôn khổ của một chương trình tìm hiểu kiến thức thông thường để trở thành sân chơi thường niên quen thuộc, nhận được sự hưởng ứng và tham gia sôi nổi của người dân từ mọi miền trên khắp cả nước.
Minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút này là những số liệu thống kê ấn tượng trong 3 năm gần đây. Cuộc thi đã ghi nhận kết quả rất đáng tự hào với tổng cộng 406.573 người đăng ký dự thi, cùng số lượt tham gia làm bài thi lên tới con số 623.734 lượt.
Phát biểu phát động cuộc thi, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp truyền thông số, đồng thời cho rằng trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đang trở thành công cụ kết nối và truyền tải thông tin hiệu quả tới cộng đồng.
Việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác mà còn tạo điều kiện để thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp cận rộng rãi hơn, đặc biệt với giới trẻ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực tới xã hội.
Thực tế cho thấy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lợi ích thiết thực đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, điều chỉnh điều hòa hợp lý hay tối ưu hóa quy trình sản xuất đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, hình thức thi trực tuyến được đánh giá là giải pháp vô cùng phù hợp với xu hướng hiện nay. Phương thức này giúp cho người tham gia ở khắp mọi miền tổ quốc có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu kiến thức ở mọi lúc và mọi nơi.
Bên cạnh tính thuận tiện vượt trội cho người thi, hình thức trực tuyến còn giúp ban tổ chức tối ưu hóa chi phí triển khai, mở rộng tối đa độ phủ của chiến dịch truyền thông và tăng cường khả năng tương tác trực tiếp với đông đảo tầng lớp nhân dân trên cả nước.
Khẳng định tầm quan trọng của việc biến nhận thức thành hành động cụ thể, ông Phạm Viết Thạch, Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhấn mạnh: Tiết kiệm năng lượng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi trở thành nhận thức và hành động thường xuyên của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Việc hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ cần sự tuyên truyền, mà còn cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực và lâu dài.
"Cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ là sân chơi bổ ích để phổ biến kiến thức mà còn là một hình thức truyền thông hiện đại, góp phần lan tỏa những hành động tích cực, khuyến khích mỗi người dân thay đổi thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững", ông Thạch nhận định.
Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, năm
2026, cuộc thi tiếp tục được ban tổ chức duy trì triển khai trên trang thông
tin điện tử chính thức của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả tại địa chỉ: https://tietkiemnangluong.com.vn/.
Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ 08h00
ngày 16/6/2026 và kéo dài liên tục đến 12h00 ngày 20/7/2026. Toàn bộ cuộc thi được
chia nhỏ thành 05 kỳ thi độc lập để người dân tiện theo dõi và tham gia.
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