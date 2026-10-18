Phát huy hợp tác nghị viện, thúc đẩy thực thi các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Thụy Sĩ

Sáng 18/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, nhấn mạnh vai trò hợp tác nghị viện trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy các thỏa thuận cấp cao và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin. Ảnh: Quochoi.vn

Cuộc hội kiến diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin từ ngày 17–18/10/2026, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hướng tới làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ.

Chào mừng Tổng thống Guy Parmelin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi của Tổng thống với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Nhắc lại những cuộc trao đổi với lãnh đạo Nghị viện Thụy Sĩ trong chuyến công tác tháng 7/2025, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và các đại biểu trong Đoàn. Ảnh: Quochoi.vn

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ phối hợp thúc đẩy hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) vừa được ký kết, đưa Hiệp định sớm có hiệu lực.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, thị trường tài chính tại Việt Nam; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh và công nghệ tài chính.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác về công nghệ sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin. Ảnh:Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục, văn hóa; đề nghị Thụy Sĩ tăng học bổng dành cho Việt Nam, tạo thuận lợi về thị thực nhằm thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân.

Để hợp tác nghị viện gắn với nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ.

Hai bên cần đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài sản số và chuyển dịch năng lượng; phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Guy Parmelin chuyển lời mời lãnh đạo Nghị viện Thụy Sĩ thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Về phần mình, Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng; nhấn mạnh sự cần thiết cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác toàn diện bằng các dự án hợp tác có trọng tâm, phù hợp với những lĩnh vực ưu tiên của hai bên.

Đánh giá tích cực sự phát triển của thương mại song phương, Tổng thống tin tưởng FTA Việt Nam - EFTA sẽ tạo thêm động lực mở rộng hợp tác. Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, việc ký kết Hiệp định thể hiện cam kết đối với thương mại tự do, mở ra cơ hội hợp tác cùng có lợi cho doanh nghiệp.

Tổng thống Guy Parmelin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tạo động lực cho đầu tư nghiên cứu và phát triển.

Tổng thống cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về năng lượng sạch, giao thông, kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề; đồng thời đề xuất hai nước đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa các định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước