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Quản lý gia sản: Động lực tăng trưởng kinh tế và nền tảng vận hành tại Việt Nam

Q Quốc Khánh

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, quản lý gia sản đã trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính, trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình và cá nhân, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, nền tảng vận hành tại Việt Nam…

Phiên thảo luận tại Diễn đàn Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026, sáng 3/10 - Ảnh: Minh Hà.
Phiên thảo luận tại Diễn đàn Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026, sáng 3/10 - Ảnh: Minh Hà.

Sáng 3/10, diễn đàn Hoạch định Tài chính cá nhân 2026 với chủ đề “Động lực kinh tế và nền tảng vận hành mô hình quản lý gia sản” do Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức. 

Tại diễn đàn, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA, nhấn mạnh tài sản của người dân Việt Nam đang tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu thiếu một "hạ tầng mềm" đủ tin cậy để định hướng, nguồn lực này có thể bị phân bổ kém hiệu quả hoặc thậm chí bị đẩy vào đầu cơ. Hạ tầng mềm đó chính là hoạch định tài chính cá nhân và quản lý gia sản.

“Nền kinh tế Việt Nam hiện đang cần vốn dài hạn với quy mô lớn để tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong khi đó, các kênh dẫn vốn truyền thống như tín dụng ngân hàng và thị trường trái phiếu, cổ phiếu đều đang tái cấu trúc và có giới hạn. Do đó, việc quản lý gia sản không chỉ giúp bảo vệ tài sản của mỗi gia đình mà còn góp phần phát triển thị trường vốn quốc gia”, TS. Lê Minh Nghĩa khẳng định.

Diễn đàn đã đặt ra ba câu hỏi lớn để thảo luận về cách vận hành mô hình quản lý gia sản tại Việt Nam.

Thứ nhất, quản lý gia sản khác phân phối sản phẩm ở điểm nào và ranh giới nằm ở đâu?

Thứ hai, để vận hành đúng bản chất cần những điều kiện gì về cấu trúc tổ chức, quy trình tư vấn, nền tảng công nghệ, kiến trúc sản phẩm mở, cơ chế phí minh bạch, bảo vệ dữ liệu và kiểm soát xung đột lợi ích?

Thứ ba, ai đủ năng lực để hành nghề và ai chịu trách nhiệm giám sát?

VnEconomy

 Việc quản lý gia sản không chỉ giúp bảo vệ tài sản của mỗi gia đình mà còn góp phần phát triển thị trường vốn quốc gia.

TS. Lê Minh Nghĩa Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA).

Theo PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, một hệ thống quản lý gia sản chuyên nghiệp càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế – tài chính của đất nước hiện nay. Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, an toàn, hiệu quả và bao trùm, với các chiến lược như Chiến lược tài chính đến năm 2030 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026–2030.

Thực tế, khi thu nhập tăng lên, quá trình tích lũy tài sản diễn ra; khi cơ cấu tài sản trở nên đa dạng hơn, khi các gia đình đồng thời sở hữu tiền gửi, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, các khoản đầu tư và quyền lợi hưu trí, khi nhu cầu bảo vệ tài sản và chuyển giao tài sản giữa các thế hệ ngày càng rõ rệt thì một cách tiếp cận riêng lẻ theo từng sản phẩm sẽ ngày càng bộc lộ giới hạn. Động lực kinh tế tạo ra nhu cầu, nhưng nền tảng vận hành mới quyết định liệu quản lý gia sản có thể trở thành một dịch vụ thực sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy và bền vững hay không.

Tại diễn đàn, các chuyên gia cùng nhận định quản lý gia sản không chỉ là một dịch vụ tài chính mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.

TS. Lê Minh Nghĩa đã chỉ ra bốn bài toán lớn mà thị trường cần phải giải quyết. Đầu tiên là sự nhập nhằng về bản chất khi nhiều tổ chức đổi tên dịch vụ thành "Wealth" nhưng thực chất vẫn chỉ phân phối sản phẩm riêng lẻ. Thứ hai, nhu cầu của hộ gia đình đã thay đổi từ tích lũy đơn thuần sang nhiều mục tiêu đan xen như bảo vệ thu nhập, mua nhà, hưu trí và chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Thứ ba, công nghệ và dữ liệu đang thay đổi cách phân tích khách hàng, kéo theo câu hỏi về an toàn dữ liệu cá nhân và trách nhiệm giải trình. Cuối cùng là khoảng trống về chuẩn nghề nghiệp và niềm tin, khi chưa có bộ tiêu chuẩn năng lực và quy tắc đạo đức thống nhất trên toàn thị trường.

Thảo luận về hướng đi tương lai, chuyên gia tài chính - chứng khoán ông Ngô Quốc Khánh cho biết quản lý gia sản là đỉnh cao của dịch vụ tài chính, đòi hỏi nhà quản lý phải am hiểu nhiều lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, lãi suất, ngoại hối và hàng hóa.

Bà Chi Huỳnh, Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), cho biết thị trường quản lý gia sản tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển bứt tốc. Để nắm bắt cơ hội này, các định chế tài chính cần chuẩn bị từ sớm về hạ tầng, công nghệ, nhân sự và hoàn thiện hệ sinh thái công ty con.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng để mô hình quản lý gia sản thực sự phát triển bền vững, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức tư vấn và cơ sở đào tạo. Diễn đàn đã mở ra nhiều hướng đi mới, góp phần định hình tương lai của ngành quản lý gia sản tại Việt Nam.

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