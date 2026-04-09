Thứ Năm, 09/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

4 sai lầm lớn nhất của người trẻ khi quản lý tài chính cá nhân

Thu Minh

09/04/2026, 10:17

Nhiều người trẻ nghĩ “càng kiếm nhiều thì càng giàu”, nhưng thực tế savings rate (tỷ lệ tiết kiệm) mới là yếu tố quyết định tốc độ tích lũy tài sản.

Ảnh minh họa.

Việt Nam hiện đang được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng triệu phú nhanh nhất thế giới và dự báo còn tăng nhanh hơn trong những năm tới. Đặc biệt, xu hướng người trẻ, hay thế hệ gen Z, giàu lên nhanh chóng đang gia tăng. 

Trao đổi trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) mới đây, ông Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc Sản phẩm, Công ty Quản lý Quỹ ACB (ACBC) cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có những biến động và thay đổi nhanh chóng như hiện nay cùng sự phát triển của công nghệ đang khiến các bạn trẻ thế hệ gen Z phải đối mặt với những thách thức nhưng cũng đi kèm với đó là các cơ hội nếu sớm được trang bị cách quản lý tài sản, tài chính hiệu quả.

Một số số liệu thực tế cho thấy, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã tăng gấp hơn 5 lần chỉ trong 5 năm qua. Đến đầu năm 2026, tổng số tài khoản đã vượt 12,1 triệu (theo VSDC).

Việt Nam liên tục nằm trong top 3 thế giới về mức độ chấp nhận tiền điện tử theo Chainalysis Global Crypto Adoption Index. Ước tính hiện có khoảng 20–21 triệu người Việt đã sở hữu hoặc sử dụng crypto, chiếm khoảng 20% dân số.

Và sự khác biệt lớn nhất so với thế hệ trước là nếu như thế hệ trước, họ thích tài sản “có thể sờ thấy, cầm nắm được” (tangible assets) như vàng miếng, nhà đất, vì họ trải qua nhiều biến động kinh tế và coi trọng sự an toàn tuyệt đối. Còn thế hệ trẻ lại ưu tiên tính thanh khoản cao, tính minh bạch và khả năng tăng trưởng nhanh. Họ chấp nhận rủi ro cao hơn để đổi lấy cơ hội tăng trưởng tài sản với vốn ban đầu nhỏ, và họ muốn quản lý danh mục đầu tư mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng di động.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, các bạn trẻ hiện nay gặp phải 4 sai lầm và khó khăn lớn nhất khi quản lý tài chính cá nhân. 

Sai lầm đầu tiên là chưa phân định rõ giữa “kiếm tiền” và “giữ tiền”. Nhiều bạn trẻ kiếm được thu nhập khá tốt từ sớm, nhưng lại chi tiêu gần như hết, thậm chí sống vượt quá khả năng (lifestyle inflation). Họ nghĩ “càng kiếm nhiều thì càng giàu”, nhưng thực tế savings rate (tỷ lệ tiết kiệm) mới là yếu tố quyết định tốc độ tích lũy tài sản. Và thực tế có rất nhiều bạn trẻ kiếm được rất nhiều tiền từ tiền số, nhưng sau đó lại không giữ được tiền, thậm chí còn phải vay mượn để trả nợ. 

Ông Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc Sản phẩm, Công ty Quản lý Quỹ ACB (ACBC). 

Thứ hai, đầu tư theo cảm xúc và FOMO. Các bạn thường nghe bạn bè, thấy trên TikTok, YouTube hay group chứng khoán mà nhảy vào đầu tư mà không có kế hoạch rõ ràng. Hôm nay thấy crypto tăng thì mua crypto, mai thấy chứng khoán nóng thì tất tay vào chứng khoán. Kết quả là dễ mua đỉnh, bán đáy và chịu tổn thất nặng.

Bên cạnh đó là không có kế hoạch tài chính cá nhân rõ ràng. Hầu hết các bạn trẻ chưa từng ngồi xuống để trả lời các câu hỏi cơ bản: “Sức khỏe tài chính của mình đang như thế nào? Mức độ chịu rủi ro của mình thực sự ở đâu? Thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm của mình đang ở mức nào? Mục tiêu tài chính của mình trong 3 năm, 5 năm, 10 năm là gì? Và mình nên phân bổ dòng tiền của mình theo những mục tiêu tài chính nào để không ảnh hưởng đến việc đầu tư trung và dài hạn.

Thứ tư là không có kế hoạch thì rất dễ bị cuốn theo xu hướng và cuối cùng là mất kiểm soát.

Tóm lại, thế hệ trẻ ngày nay có rất nhiều cơ hội tiếp cận thông tin và kênh đầu tư hơn thế hệ trước, nhưng lại thiếu kỷ luật, thiếu kiến thức nền tảng và dễ bị cảm xúc chi phối.

Điều tôi thường khuyên các bạn trẻ là hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, kiểm soát chi tiêu, xây dựng quỹ dự phòng 6 tháng chi tiêu, học cách đầu tư đều đặn qua chứng chỉ quỹ hoặc quỹ ETF, và kiên trì ít nhất 5-7 năm. Thành công trong quản lý tài chính không nằm ở việc chọn được kênh đầu tư tốt nhất, mà là phù hợp nhất, cùng với tính kiên trì và kỷ luật.

Ông Tuấn dự báo rằng thị trường quản lý tài sản (Wealth Management) tại Việt Nam sẽ tăng trưởng rất mạnh trong 5–10 năm tới. Lý do chính đến từ các yếu tố như là thứ nhất, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giàu có, GDP bình quân đầu người đã vượt 5.000 USD, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Số hộ gia đình có tài sản từ 1 triệu USD trở lên đang tăng rất nhanh.

Thứ hai, thế hệ trẻ trở thành động lực chính, đây là điểm được đánh giá cao nhất. Các bạn trẻ từ 25–40 tuổi hiện nay đang là lực lượng dẫn dắt xu hướng. Họ có thu nhập sớm hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn và đặc biệt sẵn sàng đầu tư từ số vốn nhỏ.

Về xu hướng, ông Tuấn dự báo 4 xu hướng rõ nét.

Thứ nhất, sự chuyển dịch mạnh từ “đầu tư tự do, cảm tính” sang đầu tư có hệ thống qua chứng chỉ quỹ và quỹ ETF. Nhiều bạn trẻ bắt đầu nhận ra rằng tự đầu tư chứng khoán hoặc crypto rất tốn thời gian và dễ mất tiền, nên họ chuyển sang các giải pháp chuyên nghiệp hơn.

Thứ hai, xu hướng “Tích tiểu thành đại” – đầu tư định kỳ nhỏ nhưng đều đặn. Thay vì chờ có vài trăm triệu mới đầu tư, các bạn trẻ sẽ đầu tư từ vài triệu mỗi tháng qua ứng dụng di động.

Thứ ba, tăng mạnh nhu cầu về hoạch định tài chính toàn diện, không chỉ đầu tư mà còn lập kế hoạch mua nhà, sinh con, nghỉ hưu sớm. Họ muốn có một “người bạn đồng hành” thay vì chỉ mua sản phẩm tài chính.

Thứ tư, sự kết hợp giữa tài chính truyền thống và tài chính số. Các bạn trẻ sẽ tiếp tục quan tâm đến crypto và tài sản số, nhưng họ sẽ biết về hoạch định tài chính cá nhân để phân bổ tỉ trọng phù hợp.

"Tuy nhiên, để ngành phát triển bền vững, chúng ta cần tập trung vào giáo dục tài chính và xây dựng giải pháp phù hợp với khẩu vị rủi ro của người trẻ. Chỉ khi nào các bạn trẻ đầu tư một cách thông minh và kỷ luật, thì ngành Wealth Management mới thực sự bùng nổ", ông Tuấn nhấn mạnh. 

Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?

Sau nâng hạng chứng khoán có thể hút 25 tỷ USD vốn ngoại, vĩ mô sẽ là động lực chính

Từ khóa:

công ty Quản lý Quỹ ACB đầu tư chứng khoán ông Hà Mạnh Tuấn quản lý tài chính gen Z tầng lớp trung lưu tăng trưởng tài sản thị trường Wealth Management tiền điện tử triệu phú Việt nam xu hướng đầu tư

Đọc thêm

FTSE Russell công bố lộ trình chi tiết nâng hạng và danh sách 32 cổ phiếu dự kiến vào rổ FTSE GEIS

Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE GEIS và các chỉ số liên quan sẽ được thực hiện thông qua lộ trình 4 đợt (tranches) kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam

VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi toàn bộ cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index chính thức vào rổ FTSE Emerging Market. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ Nâng hạng.

Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về

Diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Cổ phiếu bất động sản đã về vùng giá thấp 5 năm, lãi suất ổn định là cơ hội xứng đáng để đầu tư?

Mặc dù thanh khoản thị trường bất động sản có thể phần nào chịu ảnh hưởng bởi lãi suất, các doanh nghiệp có sản phẩm với giá trị sử dụng cao và định giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn vẫn xứng đáng để nhà đầu tư tích lũy.

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy