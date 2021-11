Quảng Nam sắp đón 400 du khách quốc tế đầu tiên sau gần 2 năm “đóng băng”

Đây là hai đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam sau gần 2 năm “đóng băng” vì đại dịch Covid-19 từ tháng 4/2020 đến nay.

QUYẾT TÂM TỪNG BƯỚC PHỤC HỒI DU LỊCH QUỐC TẾ

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Toàn bộ số khách du lịch sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng, không phải cách ly tập trung và được đến nghỉ tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), tỉnh Quảng Nam”.

Tỉnh quyết tâm thực hiện từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, khôi phục các hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Các điểm tham quan được bố trí đón khách đợt này tại Quảng Nam sẽ giảm từ 30-50% phí tham quan. Đồng thời, bố trí nhân lực phục vụ tận tình chu đáo du khách du khách đến thăm.

Từ đó, quảng bá hình ảnh “Quảng Nam - điểm đến an toàn và hấp dẫn”, khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Nam được xây dựng từ nhiều năm qua.

Chính quyền và các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hội An cho biết, đây là đợt đón khách du lịch quốc tế đầu tiên kể từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Vì vậy, để quảng bá môi trường du lịch thân thiện mến khách vốn có của người dân Hội An và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, các điểm tham quan được bố trí đón khách đợt này sẽ giảm từ 30-50% phí tham quan. Đồng thời, bố trí nhân lực phục vụ tận tình chu đáo du khách du khách đến thăm.

TỔ CHỨC TOUR KHÉP KÍN, CHUẨN BỊ SẴN SÀNG MỌI TÌNH HUỐNG

Trước đó, để chuẩn bị đón khách quốc tế chu đáo và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành phương án đón khách du lịch quốc tế.

Khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đối với người dân và người lao động tại các khu, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch đảm bảo ít nhất 90% được tiêm vaccine đủ liều để đạt miễn dịch cộng đồng, sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, thuận lợi cho cho khách du lịch, doanh nghiệp, người lao động tham gia, phục vụ khách du lịch quốc tế và mọi người dân.

Đồng thời, chủ động, sẵn sàng linh hoạt và có các phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón tiếp và phục vụ khách.

"Khi du khách đến tham quan Quảng Nam phải cam kết tham gia đúng tour khép kín được cấp phép, không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn hoặc địa điểm tham quan trong thời gian 7 ngày đầu tham gia các chương trình du lịch tại Quảng Nam". Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam lưu ý.

Tỉnh cũng đã yêu cầu ngành Thông tin và Truyền thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện đón khách như kiểm soát chứng nhận tiêm chủng, quản lý khách nhập, xuất cảnh...

Trong thời gian này, du khách có thể di chuyển tham quan các địa điểm phố cổ Hội An, Hoiana, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn theo lịch trình được thống nhất trước.

Sau đó một số du khách sẽ trở lại Mỹ, một số ở lại Việt Nam thăm thân nhân.

Trong trường hợp đặc biệt, du khách nào không thể tham gia theo đúng lịch trình, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép kết thúc chương trình du lịch sớm hơn.

Nếu du khách có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác phải thông báo ngay cho nhân viên y tế hoặc người phụ trách đoàn để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Khách đi cùng trẻ em dưới 12 tuổi phải được thường xuyên theo dõi, giám sát y tế và hoạt động du lịch theo chương trình.

Tất cả du khách quốc tế đến Quảng Nam trong đợt này phải chịu trách nhiệm thỏa thuận thống nhất với doanh nghiệp lữ hành quốc tế về chi trả mọi chi phí khi đến du lịch tại tỉnh Quảng Nam, chi phí điều trị F0 và cách ly F1 trong trường hợp nghi mắc hoặc mắc Covid-19 được xác định bởi cơ quan y tế địa phương.