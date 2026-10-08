Quốc hội Việt Nam ủng hộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác với Panama

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam – Panama; đồng thời cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Quốc hội, ngày 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero và Đoàn đại biểu cấp cao Panama nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/10/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, coi Panama là đối tác chủ chốt tại khu vực Mỹ Latinh.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời cảm ơn sự ủng hộ mà nhân dân Panama dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Quang cảnh cuộc hội kiến.Ảnh: Quốc hội

Tổng thống Panama José Raúl Mulino khẳng định Panama luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng thống Panama nhấn mạnh nhân dân Panama ghi nhớ và biết ơn Việt Nam là nước đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn Kênh đào Panama năm 1979.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm, Tổng thống José Raúl Mulino mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ các định hướng lớn về tăng cường quan hệ song phương cũng như việc triển khai các thỏa thuận đạt được, qua đó mang lại những kết quả cụ thể vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Panama cũng bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Panama, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển; nâng cao chất lượng lập pháp, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Panama; đồng thời khẳng định việc củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ triển khai chương trình nghị sự song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước đã được thống nhất và các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Panama.

Quốc hội Việt Nam cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước.

Tổng thống José Raúl Mulino nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và mong muốn hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ổn định cho hợp tác.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, hàng không, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo.

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Tổng thống Panama ủng hộ thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Panama và Quốc hội Việt Nam, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước.

Hai bên cũng thống nhất phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương; hỗ trợ kết nối các cơ quan Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp; tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và mời Chủ tịch Quốc hội Panama Shirley Castañedas thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống José Raúl Mulino cảm ơn và cho biết sẽ chuyển lời mời tới Chủ tịch Quốc hội Panama.