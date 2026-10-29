Reuters: Mỹ đã chi 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Thông tin về gánh nặng chi phí ngày càng tăng của Mỹ trong cuộc chiến ở Vùng Vịnh xuất hiện trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: LA Times.

Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ mà hãng tin Reuters thu thập được, quân đội nước này cho đến nay đã chi hơn 47 tỷ USD vào cuộc chiến tranh với Iran, một con số cao hơn hơn 25% so với ước tính mà Lầu Năm Góc đưa ra vào tháng 7.

Thông tin về gánh nặng chi phí ngày càng tăng của Mỹ trong cuộc chiến ở Vùng Vịnh xuất hiện trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 - sự kiện sẽ quyết định Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm tới. Cuộc xung đột này - với hàng loạt hệ lụy bao gồm giá năng lượng tăng cao, gây áp lực lạm phát lớn - đang đặt ra thách thức cho phe Cộng hòa trong nỗ lực bảo vệ đa số mong manh mà họ đang nắm giữ ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang là một nguyên nhân làm suy giảm sự ủng hộ của cử tri Mỹ dành cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đồng thời tác động bất lợi đến tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump.

Reuters cho biết ước tính mới nhất từ Lầu Năm Góc bao gồm các chi phí vận hành trong cuộc chiến, trong đó dự kiến cần hơn 29 tỷ USD để thay thế số đạn dược đã tiêu hao trong xung đột. Ngoài ra, cần hơn 6 tỷ USD để thay thế các thiết bị quân sự và bù đắp những tổn thất về khí tài - bao gồm cả các loại máy bay, trong đó có nhiều máy bay không người lái (drone) đã bị mất trong cuộc chiến.

Tổng thống Trump đã cùng với Iran phát động cuộc chiến với Iran vào cuối tháng 2 năm nay, với toan tính ban đầu rằng xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Chiến lược của ông Trump trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Iran tập trung vào việc sử dụng các loại tên lửa chính xác cao, đắt tiền để oanh tạc hệ thống phòng thủ của Iran, từ đó tạo điều kiện sử dụng các loại vũ khí ít tốn kém hơn, chẳng hạn như bom thả tự do - như dòng bom JDAM phóng từ máy bay - vốn đang có sẵn với số lượng lớn.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn vào tháng 4 đã tạo cơ hội cho Iran khôi phục các cơ sở lưu trữ ngầm, đồng thời tái kích hoạt một số hệ thống phòng thủ, tên lửa và máy bay không người lái vốn trước đó không thể tiếp cận được.

Sau đó, ông Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của nước này, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động tác chiến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn nếu nhận được lệnh.

Ước tính mới nhất từ Lầu Năm Góc khác với con số 37,5 tỷ USD chi phí cuộc chiến với Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra hồi tháng 7.

Mặc dù các con số này bao gồm nhiều chi phí vận hành - từ các hoạt động bay đến hỗ trợ tác chiến mạng - nhưng vẫn chưa tính đến khoản kinh phí khổng lồ theo dự kiến cần thiết để sửa chữa các căn cứ quân sự Mỹ bị thiệt hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Lubbock, bang Texas vào ngày 28/19, ông Trump tiếp tục khẳng định rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “bất cứ khi nào tôi muốn”, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. “Có người đã hỏi tôi rằng ‘Khi nào cuộc chiến ở Iran mới kết thúc?’, tôi đã trả lời là ‘Bất cứ khi nào tôi muốn kết thúc’”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Trump.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng cuộc chiến “có thể kết thúc rất nhanh, nhưng chúng ta cần một kết thúc thỏa đáng”, với một “cam kết rõ ràng” rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Hai tuần này, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump hiện ở mức 32%, gần mức thấp kỷ lục trong cả hai nhiệm kỳ của ông.

Trong một báo cáo hôm 12/10, ông Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Moody’s Analytics, ước tính cuộc chiến Mỹ - Iran đã tiêu tốn của mỗi gia đình Mỹ trung bình 2.000 USD; trong đó, 1.100 USD đến từ chi phí năng lượng tăng cao, 540 USD từ lãi suất tăng, và 360 USD do chi tiêu quân sự gia tăng.