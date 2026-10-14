Robot hình người Trung Quốc phát triển nhanh, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Sự phát triển nhanh chóng của ngành robot hình người tại Trung Quốc không chỉ làm gia tăng sức ép cạnh tranh mà còn mở ra thị trường mới cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chip nhớ, chất bán dẫn và linh kiện điện tử…

Sự phát triển của ngành robot Trung Quốc đang mở ra những cơ hội rất lớn cho các nhà cung cấp chip DRAM của Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Liu Xidan

Tiềm năng kinh tế của robot hình người không chỉ nằm ở bản thân những cỗ máy này mà còn ở hệ sinh thái công nghệ và chuỗi cung ứng phục vụ quá trình sản xuất, vận hành robot.

Dẫn số liệu của Counterpoint Research, báo The Chosun Daily cho biết nhu cầu chip DRAM được sử dụng trong “bộ não” của robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến tăng hơn 20 lần vào năm 2030. Triển vọng này làm dấy lên kỳ vọng robot hình người sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho Samsung Electronics và SK Hynix, hai nhà sản xuất chip nhớ DRAM hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành robot Trung Quốc cũng đặt ra những vấn đề về năng lực cạnh tranh đối với Hàn Quốc. Trong khi Trung Quốc mở rộng hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất robot hình người, các doanh nghiệp Hàn Quốc đứng trước yêu cầu vừa theo kịp những tiến bộ công nghệ, vừa tận dụng cơ hội từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các linh kiện điện tử.

TRUNG QUỐC MỞ RỘNG VỊ THẾ TRONG NGÀNH ROBOT HÌNH NGƯỜI

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tạo dựng được vị thế đáng kể trong lĩnh vực robot hình người. Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 140 doanh nghiệp nước này đã nghiên cứu và phát triển robot hình người trong năm 2025. Một nghiên cứu thị trường được trích dẫn rộng rãi ước tính robot sản xuất tại Trung Quốc chiếm 84,7% tổng lượng robot hình người được giao trên toàn cầu trong cùng năm.

Sự phát triển của ngành robot Trung Quốc tạo ra cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp chip DRAM của Hàn Quốc, bởi robot hình người tích hợp AI cần những linh kiện điện tử có năng lực xử lý và lưu trữ dữ liệu phù hợp. Khi hoạt động nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng robot được mở rộng, nhu cầu đối với các linh kiện này cũng có thể tăng lên.

Dù vậy, triển vọng hợp tác không đồng nghĩa với việc Hàn Quốc không phải đối mặt với sức ép cạnh tranh. Theo The Chosun Daily, tại phiên kiểm toán ngày 6/10 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Phát thanh và Truyền hình thuộc Quốc hội Hàn Quốc, một số ý kiến chỉ trích cho rằng đầu tư của nước này vào lĩnh vực robot hình người đang tụt hậu so với Trung Quốc.

Đáng chú ý, hai robot hình người do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất đã được đưa tới phiên kiểm toán để minh họa khoảng cách phát triển giữa hai nước. Những robot này bước vào phòng họp, bắt tay một đại diện và thực hiện động tác nhảy.

Màn trình diễn trực tiếp phần nào cho thấy những quan ngại tại Hàn Quốc về tốc độ phát triển công nghệ robot của Trung Quốc. Trong bối cảnh robot hình người nổi lên như một lĩnh vực mới của AI, khoảng cách về năng lực nghiên cứu, sản xuất và triển khai ứng dụng có thể trở thành vấn đề đáng chú ý đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường.

CHUỖI CUNG ỨNG MỞ RA CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC

Những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người đang tạo ra hai phản ứng song song tại Hàn Quốc: kỳ vọng về cơ hội kinh doanh mới và quan ngại về khoảng cách cạnh tranh. Đây cũng là biểu hiện của những phản ứng phức tạp trước sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp thông minh dựa trên AI.

Trên thực tế, robot hình người không chỉ tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm robot hoàn chỉnh mà còn thúc đẩy thị trường chip cao cấp, cảm biến và nhiều loại linh kiện điện tử khác. Điều này khiến chuỗi cung ứng trở thành một phần quan trọng trong triển vọng phát triển của ngành.

Cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc dường như khó tránh khỏi, nhưng đây chỉ là một khía cạnh của bức tranh tổng thể. Do robot hình người phụ thuộc vào mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp, doanh nghiệp hai nước vẫn có cơ hội tham gia vào những công đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng.

Khi ngành robot Trung Quốc mở rộng, các nhà cung cấp linh kiện Hàn Quốc có thể tiếp cận thị trường lớn hơn. Nói cách khác, sự gia tăng năng lực sản xuất robot tại Trung Quốc không nhất thiết chỉ tạo sức ép đối với doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ do nước này cung cấp.

Hai quốc gia cũng có những thế mạnh khác nhau trong quá trình phát triển robot hình người. Trung Quốc có năng lực sản xuất robot, quy mô chuỗi cung ứng và các kịch bản ứng dụng thực tế, tạo nền tảng cho việc mở rộng ngành. Trong khi đó, Hàn Quốc đã tích lũy được kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bán dẫn và linh kiện điện tử được sử dụng trong robot.

Sự khác biệt về thế mạnh có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước bổ trợ cho nhau. Khi sản lượng robot gia tăng, nhu cầu đối với các linh kiện liên quan có thể mở rộng, qua đó tạo thêm thị trường cho các nhà cung cấp Hàn Quốc.

THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG PHẢN ÁNH DƯ ĐỊA HỢP TÁC

Tiềm năng bổ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao còn được phản ánh qua số liệu thương mại gần đây giữa hai nước. Theo số liệu được tờ Thời báo Toàn cầu (Global Times) dẫn lại, trong tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 122,7%, đạt 26,01 tỷ USD. Đây là tháng thứ tư liên tiếp kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 20 tỷ USD.

Chất bán dẫn, linh kiện truyền thông không dây và máy tính là những nhóm hàng đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng này. Diễn biến trên cho thấy nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với sản phẩm Hàn Quốc đang gia tăng, đồng thời gợi mở khả năng mở rộng cơ hội cho các nhà sản xuất linh kiện khi những ngành công nghiệp liên quan đến AI tại Trung Quốc phát triển.

Không chỉ giới hạn ở robot hình người, triển vọng hợp tác này còn có thể được xem xét trong bối cảnh rộng hơn của ngành AI. Những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm, ứng dụng và thị trường mới, kéo theo nhu cầu đối với nhiều loại linh kiện và công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Vì vậy, theo quan điểm của Global Times, Hàn Quốc không nhất thiết phải nhìn nhận tiến bộ công nghệ của Trung Quốc chỉ như một thách thức cạnh tranh. Việc tìm kiếm phương thức mở rộng hợp tác song phương và tận dụng thế mạnh của mỗi bên có thể mở ra những cơ hội mới.

Trong làn sóng phát triển công nghiệp công nghệ cao dựa trên AI, bài toán đặt ra không chỉ là cạnh tranh về công nghệ hay thị phần, mà còn là khả năng tham gia vào các mắt xích có giá trị trong chuỗi cung ứng. Với thế mạnh của Trung Quốc về sản xuất robot và của Hàn Quốc về chất bán dẫn, linh kiện điện tử, sự phát triển của ngành robot hình người có thể trở thành một lĩnh vực để hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác và cùng hưởng lợi từ sự mở rộng của thị trường.