Trung Quốc dùng robot hình người để chế tạo robot hình người

Robot tham gia chế tạo những robot khác, không còn chỉ là kịch bản khoa học viễn tưởng, mà đang diễn ra thực tế tại Trung Quốc. UBTECH Robotics vừa đưa vào hoạt động một nhà máy mới, chuyên sản xuất robot hình người với quy mô lớn.
Đặt tại Liễu Châu, nhà máy sử dụng robot trong nhiều công đoạn sản xuất, từ vận chuyển linh kiện đến lắp ráp và kiểm tra sản phẩm.
Cụ thể, theo UBTECH, cơ sở này có khả năng hoàn thiện một robot hình người công nghiệp chỉ trong khoảng 10 phút, có công suất thiết kế 10.000 robot mỗi năm. Nhà máy rộng 14.000 m2, chủ yếu sản xuất các dòng robot hình người công nghiệp Walker S và Cruzr của UBTECH.
Nhà máy được vận hành trên một hệ thống quản lý số mà UBTECH gọi là “bộ não thông minh”. Theo công ty, hệ thống này kiểm soát nhiều hoạt động trong nhà máy, từ xác định kế hoạch sản xuất, điều phối linh kiện đến kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thiện.
Mỗi robot xuất xưởng cũng được cấp một số sê-ri riêng, cho phép UBTECH theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất.
Trong mô hình nhà máy mới, robot vừa là sản phẩm được sản xuất, vừa trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. UBTECH xem đây là mô hình có thể nhân rộng cho hoạt động sản xuất robot ở quy mô lớn hơn.
Vậy những robot hình người được giao những công việc gì bên trong nhà máy?
Theo UBTECH, các robot Cruzr Y1 và Cruzr S2 được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ hậu cần trong nhà máy, chẳng hạn dỡ vật liệu, xếp chồng, đưa linh kiện lên dây chuyền và vận chuyển chúng giữa các khu vực sản xuất.
Nói cách khác, một số robot đang đảm nhận công việc chuẩn bị và vận chuyển những bộ phận cần thiết để tạo ra nhiều robot khác.
Robot hình người không phải lực lượng máy móc duy nhất hoạt động tại nhà máy. UBTECH còn triển khai cánh tay robot cộng tác, xe tự hành vận chuyển hàng hóa, xe nâng không người lái,...
Việc kết hợp nhiều loại thiết bị tự động cho phép nhà máy sản xuất nhiều mẫu robot khác nhau trên cùng một dây chuyền, thay vì phải xây dựng các dây chuyền riêng cho từng sản phẩm.
Mô hình này cũng cho thấy nhà máy không chỉ sử dụng robot để thực hiện một vài công đoạn riêng lẻ, mà đang hướng tới một hệ thống sản xuất trong đó nhiều loại máy móc có thể phối hợp với nhau xuyên suốt dây chuyền.
UBTECH cho biết các hệ thống này được kết nối và phối hợp với nhau thông qua nền tảng quản lý số của nhà máy, qua đó giảm sự phụ thuộc vào con người trong các công đoạn sản xuất và vận chuyển.
Trước khi rời nhà máy, mỗi robot hình người phải trải qua một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Theo UBTECH, mỗi robot hoàn thiện phải trải qua hơn 4 giờ kiểm tra toàn diện để đánh giá hoạt động của toàn bộ hệ thống. Sau đó, robot tiếp tục được kiểm tra ngoại quan bằng hệ thống quét tự động 360 độ, nhằm phát hiện các vấn đề về hình thức và tình trạng bên ngoài từ mọi góc nhìn.
Tự động hóa không chỉ được triển khai trên dây chuyền lắp ráp mà còn được mở rộng sang khâu kho bãi và hậu cần.
UBTECH cho biết công ty đã tự phát triển một kho lưu trữ tự động dạng kệ cao dành riêng cho robot hình người. Với diện tích chỉ 65 m2, kho có thể chứa tới 112 robot. Theo doanh nghiệp, cách bố trí này giúp tăng hơn 50% hiệu quả sử dụng không gian.
Ông Pang Jianxin, Phó chủ tịch UBTECH, từng nói với Global Times rằng: “Robot Trung Quốc đã bước vào nhóm dẫn đầu toàn cầu”. Ông đồng thời cho rằng lợi thế này được xây dựng trên lực lượng lớn kỹ sư, nhà khoa học, năng lực sản xuất lớn cùng hệ thống nghiên cứu và phát triển mạnh.
Việc UBTECH đưa nhà máy mới vào hoạt động diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp robot, đồng thời tìm cách đưa robot từ môi trường nghiên cứu và thử nghiệm vào các dây chuyền sản xuất thực tế.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), nước này sản xuất 98.677 robot công nghiệp trong tháng 7, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, sản lượng robot công nghiệp của Trung Quốc đạt 635.056 chiếc, tăng 28,5% so với cùng kỳ.
Những con số này cho thấy quy mô sản xuất robot tại Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng. Trong bối cảnh đó, các nhà máy như cơ sở mới của UBTECH ngày càng tân tiến, không chỉ sản xuất robot với số lượng lớn, mà còn đưa chính robot vào sâu hơn quá trình chế tạo những thế hệ robot tiếp theo.
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