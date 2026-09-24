Nhật Bản nghiên cứu đưa robot hình người trang bị AI vào quốc phòng
TTrọng Hoàng
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Trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự, Tokyo đang nghiên cứu khả năng sử dụng robot hình người được trang bị AI vật lý cho các nhiệm vụ như tuần tra căn cứ, hỗ trợ hậu cần, trinh sát và cứu hộ…
Nhật Bản đang xem xét khả năng đưa
robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số hoạt động quốc
phòng, trước mắt tập trung vào những nhiệm vụ không tác chiến nhằm giảm áp lực
nhân lực đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).
Theo các nguồn tin từ chính phủ và
đảng cầm quyền được Kyodo dẫn lại, chính phủ Nhật Bản dự kiến bắt đầu nghiên cứu
việc sử dụng robot hình người được trang bị “AI vật lý” (physical AI) trong
lĩnh vực quốc phòng. Đây là một phần trong nỗ lực tìm kiếm các công nghệ có thể
hỗ trợ SDF trong bối cảnh lực lượng này đang gặp khó khăn trong việc tuyển đủ
nhân sự.
GIẢM
ÁP LỰC NHÂN LỰC
Một trong những hướng sử dụng được
Nhật Bản xem xét là triển khai robot hình người cho các nhiệm vụ không trực
tiếp liên quan đến chiến đấu, chẳng hạn tuần tra tại các căn cứ quân sự và hỗ
trợ hậu cần.
Việc sử dụng robot trong những công
việc này có thể giúp giảm nhu cầu nhân lực và cho phép các quân nhân tập trung
vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của con người.
Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc
phòng Nhật Bản nhận định AI “có thể là một công cụ hiệu quả để thay thế hoặc hỗ
trợ các hoạt động được thực hiện bởi một số lượng nhân sự hạn chế”.
Ngoài tuần tra căn cứ và hỗ trợ hậu
cần, các nguồn tin cho biết những ứng dụng tiềm năng trong tương lai có thể bao
gồm trinh sát và cứu hộ. Đối với những nhiệm vụ này, robot có thể được sử dụng
trong các môi trường nguy hiểm hoặc khó tiếp cận đối với con người, qua đó giảm
rủi ro cho nhân viên của SDF.
Đây được xem là một trong những lý
do khiến chính phủ Nhật Bản quan tâm đến AI vật lý - công nghệ cho phép các hệ
thống AI không chỉ xử lý thông tin mà còn tương tác và thực hiện các nhiệm vụ
trong môi trường thực tế.
AI vật lý cho phép các hệ thống như
robot sử dụng dữ liệu thu thập từ cảm biến và camera để phân tích môi trường
xung quanh, từ đó thực hiện các nhiệm vụ được giao. Khi được kết hợp với hình
dạng và khả năng vận động tương tự con người, robot hình người có thể được
thiết kế để hoạt động trong những môi trường vốn được xây dựng cho con người mà
không cần thay đổi quá nhiều cơ sở hạ tầng.
Theo các nguồn tin, Cơ quan Mua sắm,
Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đóng vai trò
dẫn dắt chương trình nghiên cứu này.
Một cuộc thi cũng có thể được tổ
chức, trong đó robot do các doanh nghiệp tư nhân và các trường đại học phát
triển sẽ trình diễn khả năng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Thông qua hoạt
động này, chính phủ Nhật Bản có thể đánh giá những công nghệ đang được phát
triển trong khu vực tư nhân và giới nghiên cứu, đồng thời xác định những khả
năng có thể được ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng.
THẬN
TRỌNG VỚI ROBOT TRONG TÁC CHIẾN
Tuy nhiên, việc sử dụng robot hình
người trong các hoạt động tác chiến vẫn là vấn đề nhạy cảm đối với Nhật Bản. Các
nguồn tin cho biết chính phủ và giới chức quốc phòng hiện có quan điểm thận
trọng, thậm chí không ủng hộ việc sử dụng những robot này trong chiến đấu.
Một trong những lý do là nguy cơ hệ
thống AI nhận diện sai đối tượng trong môi trường tác chiến. Công nghệ có thể
nhầm lực lượng đồng minh với đối phương, hoặc ngược lại, nhầm người tham chiến
với những người không tham chiến. Những sai sót như vậy có thể dẫn đến hậu quả
nghiêm trọng, đặc biệt trong những môi trường mà quyết định được đưa ra nhanh
chóng và thông tin thu thập được từ cảm biến hoặc camera có thể không đầy đủ.
Một lãnh đạo cấp cao trong nhóm
chuyên trách an ninh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cũng nhấn mạnh vấn
đề thiếu các quy tắc chung trên phạm vi quốc tế liên quan đến việc sử dụng
những công nghệ như vậy. “Chúng tôi không kỳ vọng những robot hình người được
trang bị vũ khí sẽ được sử dụng để chiến đấu”, quan chức này nói.
Quan điểm trên cho thấy Nhật Bản
hiện hướng sự quan tâm trước hết vào khả năng sử dụng robot để hỗ trợ con người
thay vì thay thế con người trong việc đưa ra các quyết định tác chiến.
Đây cũng là một vấn đề đang được
nhiều quốc gia quan tâm khi AI ngày càng được tích hợp vào các hệ thống quốc
phòng. Khả năng máy móc tự động thu thập, phân tích thông tin và thực hiện
nhiệm vụ đặt ra những câu hỏi về mức độ tự chủ của hệ thống, trách nhiệm đối
với quyết định của máy móc và cách bảo đảm con người vẫn giữ vai trò kiểm soát.
AI
TRỞ THÀNH MỘT TRỤ CỘT CỦA NĂNG LỰC QUỐC PHÒNG
Nghiên cứu robot hình người chỉ là
một phần trong kế hoạch rộng hơn của Nhật Bản nhằm tăng cường ứng dụng AI trong
lĩnh vực quốc phòng. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sửa đổi các văn kiện quan trọng
về quốc phòng và an ninh vào cuối năm nay. Trong quá trình này, việc mở rộng
ứng dụng AI được xem là một yếu tố quan trọng để củng cố năng lực quốc phòng
của đất nước.
Đối với robot hình người, Nhật Bản
dường như đang lựa chọn cách tiếp cận từng bước: bắt đầu từ những nhiệm vụ ít
nhạy cảm như tuần tra, hậu cần, trinh sát và cứu hộ, đồng thời tiếp tục đánh
giá khả năng cũng như những rủi ro của công nghệ trước khi xem xét các ứng dụng
rộng hơn.
Trong đề xuất ngân sách cho tài khóa
tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ tích hợp AI
vào cơ cấu chỉ huy của SDF. Một trong những công nghệ được lên kế hoạch thử
nghiệm là “vệ tinh AI chiến thuật” (tactical AI satellite). Hệ thống này
được thiết kế để phân tích khối lượng lớn thông tin thu thập từ không gian và
hỗ trợ định hướng tên lửa.
Việc đưa AI vào cơ cấu chỉ huy cho
thấy phạm vi ứng dụng của công nghệ này tại SDF không chỉ giới hạn ở các thiết
bị hoạt động trên mặt đất. AI có thể được sử dụng để xử lý lượng dữ liệu lớn,
hỗ trợ con người nhận diện các thông tin quan trọng và đưa ra quyết định trong
thời gian ngắn hơn.
Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải
đối mặt với những thách thức về nhân lực trong lực lượng phòng vệ, công nghệ vì
thế được kỳ vọng đóng vai trò bổ trợ cho nguồn nhân lực hiện có.
Tuy nhiên, việc mở rộng ứng dụng AI
cũng đặt ra yêu cầu về kiểm soát công nghệ và bảo đảm an toàn. Đặc biệt, ranh
giới giữa các hệ thống hỗ trợ con người và những hệ thống có khả năng tự đưa ra
hành động trong môi trường tác chiến cần được xác định rõ.
Trong khi đó, việc tích hợp AI vào
hệ thống chỉ huy và thử nghiệm các công nghệ như vệ tinh AI chiến thuật cho
thấy Tokyo đang xem AI là một thành tố ngày càng quan trọng trong quá trình
hiện đại hóa năng lực quốc phòng.
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