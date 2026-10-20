Từ ngày 28/12/2026, toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang giao dịch tại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa công bố thông tin về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo thông tư của Bộ Tài chính.
Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam triển khai Phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như sau: Ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX: ngày 23/12/2026.
Tạm ngừng giao dịch trong 02 ngày 24/12/2026 và 25/12/2026 đối với các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao; giao dịch đối với các chứng khoán khác tại HOSE và các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện bình thường.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm xuống mức thấp nhất 4 phiên kết hợp với độ rộng áp đảo ở phía đỏ, cho thấy sức mua đã suy yếu đáng kể. Đà giảm từ các trụ, đặc biệt tại VHM, đang khiến VN-Index rơi nhanh hơn về vùng đáy 1650 điểm.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE đạt hơn 97,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ quan điểm cho rằng bà phải chịu trách nhiệm về tình trạng đồng yên yếu và lãi suất cao...
Cổ phiếu ngành quốc phòng Mỹ đang trên đà mất giá mạnh do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới...
Lực bắt đáy cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - sau khi những cổ phiếu này bị bán tháo trong tuần trước - đã đưa hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (19/10)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...