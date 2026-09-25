Bắc Ninh: Khởi công dự án Nhà ở xã hội, giá trị đầu tư hơn 800 tỷ đồng

Sáng 25/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3 (phường Đa Mai). Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố...
Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được thực hiện trên khu đất khoảng 0,7ha. Theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố, dự án gồm công trình chung cư nhà ở xã hội cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng sàn khoảng 59.492m2, dự kiến có khoảng 490 căn hộ, diện tích từ 25-77m2.
Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, phòng cháy, chữa cháy và thông tin liên lạc. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng hơn 805,8 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư 165 tỷ đồng, vốn vay và huy động hợp pháp khác hơn 640,8 tỷ đồng.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh việc khởi công dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.
Hiện Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố xác định việc bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp là nội dung cần được quan tâm trong quá trình phát triển đô thị.
Thành phố Bắc Ninh cũng đang triển khai 76 dự án khu đô thị, 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Thành phố xác định bên cạnh phát triển các khu đô thị xanh, hiện đại, sinh thái cần đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 135 nghìn căn hộ, từng bước tạo lập quỹ nhà phù hợp với khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3 hoàn thành sẽ tạo lập thêm quỹ nhà ở có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.
Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về nhà ở xã hội, nhất là việc xác định đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua; công khai, minh bạch thông tin về giá bán, giá thuê và quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.
Các sở, ngành và UBND phường Đa Mai, tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình, trật tự xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện các quy định về nhà ở xã hội; bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật.
Tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội, cơ quan soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã rà soát và mở rộng danh mục tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định mới bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm do lợi dụng tư cách, cơ cấu tổ chức cũng như nguồn lực của pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
TP.HCM đang đẩy mạnh chi trả đúng, đủ, tăng kết nối việc làm đồng thời xử lý chậm đóng bảo hiểm, hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Nghị định số 348/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải, với những cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải. Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”...
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...