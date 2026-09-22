Lên thành phố trực thuộc trung ương, Bắc Ninh có thêm Khu công nghiệp 208ha vốn đầu tư 2.800 tỷ

Ngày 22/9, tại Quế Võ, Bắc Ninh, lễ khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đối tác. Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.
Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 sở hữu quy mô 208,54 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng, tọa lạc tại vị trí đắc địa tại phường Quế Võ, thuộc Vùng Thủ đô, gắn với tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Dự án tiếp giáp trực tiếp Quốc lộ 17, dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và sân bay Gia Bình, cách trung tâm TP. Hà Nội 50 km, Sân bay Quốc tế Nội Bài 46 km và Cảng biển Đình Vũ - Hải Phòng 100 km. Vị trí này cho phép các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics, kết nối nhanh chóng tới mạng lưới cảng biển, sân bay và các cửa khẩu quốc tế.
Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, ưu tiên tiếp nhận các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, cơ khí lắp ráp, công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm và hàng tiêu dùng.
Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ trạm điện, nhà máy xử lý nước thải đến đường giao thông nội khu đều được đầu tư đồng bộ. Trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế đòi hỏi khắt khe về hạ tầng xanh, tính ổn định và tiến độ bàn giao, Quế Võ III – Phân khu 2 giải quyết trọn vẹn bài toán vận hành cho doanh nghiệp.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, việc Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được khởi công trong thời điểm địa phương chuẩn bị bước sang tầm vóc thành phố trực thuộc Trung ương mang ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược mở rộng không gian công nghiệp và thu hút dòng vốn chất lượng cao.
Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng Chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời khẳng định các cấp, ngành và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành để dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.
Về phía chủ đầu tư, đại diện Tập đoàn Mạnh Đức khẳng định quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để đưa dự án vận hành đúng tiến độ và tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Bằng kinh nghiệm hơn hai thập kỷ phụng sự cho sự phát triển tại quê hương, dự án là bước đi chiến lược tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của doanh nghiệp, khẳng định tiềm lực của nhà phát triển hạ tầng uy tín.
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