Sát “giờ G”: Hết sạch vé máy bay đi Điện Biên

Giữa tháng 4, hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo tăng gần gấp đôi tần suất bay đến Điện Biên từ ngày 3 - 8/5. Cụ thể, hãng khai thác 3 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội đi Điện Biên và chiều ngược lại. Các chuyến bay đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách với nhiều lựa chọn giờ bay thuận lợi, cũng như hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện của tỉnh Điện Biên.

Hãng hàng không này đang khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất 11 chuyến mỗi tuần, tăng mạnh so với giai đoạn đầu khi sân bay này mới hoạt động trở lại. Tương tự, hãng hàng không Vietjet cũng thông báo mở thêm đường bay Hà Nội - Điện Biên với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Trong dịp này, Vietjet cũng tăng tần suất khai thác chặng TP.HCM - Điện Biên lên 3 chuyến/tuần.

Hiện tại, khi còn 1 ngày nữa là đến Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các chuyến bay giữa Hà Nội - Điện Biên đã hết sạch vé, các chuyến bay từ TP.HCM còn rất ít vé một chiều. Theo khảo sát, chặng TP.HCM - Điện Biên ngày 6/5 không còn vé. Đến ngày 7/5, còn một chuyến bay thẳng TP.HCM - Điện Biên có giá vé gần 1,5 triệu đồng/lượt. Trong ngày này, du khách có thể chọn bay nối chuyến cất cánh từ sáng sớm và dự kiến đến Điện Biên khoảng 12h30, với mức giá từ 2,4 triệu đồng/lượt.

Số lượng hành khách qua sân bay Điện Biên trung bình đạt gần 1.000 khách/ngày, tăng gấp 5 lần so với sản lượng hành khách trước đây.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV cho biết hiện nay, số chuyến bay đi/đến sân bay Điện Biên là 6 - 8 chuyến bay/ngày với các chặng bay Hà Nội - Điện Biên và TP.HCM - Điện Biên. Số lượng hành khách qua sân bay này đã đạt gần 1.000 khách/ngày, tăng gấp 5 lần so với sản lượng hành khách trước đây là hơn 200 hành khách/ngày. Trong đó, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng.

Theo lịch khai thác, dự kiến trong 2 ngày 6 - 7/5, sân bay Điện Biên sẽ phục vụ 18 chuyến bay/ngày. Nhằm phục vụ tốt nhất đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cảng hàng không Điện Biên đã thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên chú trọng về tác phong phục vụ hành khách; quan tâm đến các dịch vụ, tiện ích phục vụ hành khách tại nhà ga nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo sự hài lòng của hành khách.

Bên cạnh đó, công tác an ninh, an toàn của sân bay luôn được đảm bảo tốt. Hiện quy trình nghiệp vụ tại nhà ga sân bay Điện Biên đã được chuẩn hóa đáp ứng tối đa, tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình thực hiện thủ tục hàng không. Nhà ga có hệ thống trang thiết bị làm thủ tục cho hành khách hiện đại như làm thủ tục chuyến bay (check-in) trực tuyến, ki ốt check-in, hệ thống sinh trắc học và thiết bị kiểm tra an ninh hàng không…

Kể từ sau khi hoàn thành nâng cấp mở rộng và đưa vào khai thác trở lại, tháng 12/2023, sân bay Điện Biên đã có hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, đảm bảo khai thác được các loại máy bay Airbus A320, A321 hoặc tương đương, thay vì chỉ khai thác được máy bay nhỏ như ATR 72 trước đó.

Những ngày trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên khắp nẻo đường của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là ở Khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, những dòng người không ngớt đổ về thăm vùng đất lịch sử. Theo ước tính của Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên, riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mỗi ngày Điện Biên đón khoảng 10.000 du khách ở khắp nơi đổ về. Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng đạt 99%. Đến nay, lượng khách du lịch đến với Điện Biên vẫn tiếp tục tăng cao, vì vậy, ngành du lịch đã huy động hơn 200 nhà dân đủ điều kiện lưu trú để phục vụ du khách.

Rất đông người dân và du khách đã đợi xem tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng ngày 5/5.

Sáng ngày 5/5, chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra thành công, gồm các nội dung chính thức như nghi lễ chào cờ; biểu diễn trống hội; trình diễn khối nghệ thuật; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng; lễ diễu binh, diễu hành…

Trọng tâm của chương trình là lễ diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có: Pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng đứng trên sân, gồm: tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm: khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có 3 khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, các khối diễu hành quần chúng và 20 khối đứng làm nền trên sân.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, tầm vóc, giá trị to lớn. Qua việc tổ chức kỷ niệm nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hoạt động này nhằm tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.