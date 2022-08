Sau án phạt của SSC, Vietnam Airlines công bố lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 trong đó có ghi nhận tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

Như vậy là sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) phạt 20 triệu đồng vì trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, HVN không công bố thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Ban Tổng giám đốc.

Theo đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ vừa mới công bố của Vietnam Airlines đã xuất hiện phần thuyết minh về tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

Cụ thể: tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 6 tháng đầu năm của hãng hàng không quốc gia bằng 51,6% so với cả năm 2021. Tiền lương bình quân của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành là 60,8 triệu đồng/người/tháng. Thù lao bình quân của HĐQT, Ban Kiểm soát là 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, người nhận mức tiền lương, thù lao cao nhất HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành là Tổng giám đốc ông Lê Hồng Hà với 466 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, tương đương gần 78 triệu đồng/tháng. Chủ tịch HĐQT ông Đặng Ngọc Hòa đứng thứ hai với 414 triệu đồng, trong khi con số cùng kỳ năm 2021 là 269 triệu đồng.

Trong khi đó, Trưởng Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Thiên Kim nhận lương, thù lao 341 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, tức trung bình gần 57 triệu đồng/tháng; Kế toán trưởng Trần Thanh Hiền nhận 375 triệu đồng, tăng hơn 144 triệu so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng nhận được mức lương 375 triệu còn 3 Phó Tổng giám đốc của HVN là ông Trịnh Ngọc Thành, ông Trịnh Hồng Quang và ông Nguyễn Chiến Thắng.





Về kết quả kinh doanh, HVN ghi nhận doanh thu quý 2/2022 đạt 18.429 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm, đạt 30.113 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ (14.126 tỷ).



Sau khi khấu trừ chi phí, HVN báo lỗ 2.568 tỷ - giảm 1/2 so với cùng kỳ, luỹ kế 6 tháng lỗ 5.254 tỷ đồng, giảm gần 3.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2022, lỗ lũy kế của Vietnam Airlines là khoảng 28.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 4.914 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ đồng so với thời điểm quý 1/2022.