Vietnam Airlines lý giải về khoản lỗ gần 2.700 tỷ đồng trong quý 1/2022

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán HVN vừa giải trình về khoản lỗ lớn trong quý 1/2022. Theo đó, quý vừa qua, báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lỗ 2.700 tỷ đồng, giảm 34% so với quý 1/2021.

Theo lý giải của Vietnam Airlines, khoản lỗ giảm là nhờ tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2022 của công ty mẹ tăng 65,7% so với quý 1/2021 chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 67%, tương đương tăng 3.296 tỷ đồng, doanh thu vận chuyển nội địa tăng 96,5%, vận chuyển quốc tế tăng 71,1%, doanh thu thuê chuyến giảm 21,1% thu nhập khác tăng mạnh chủ yếu từ hoạt động thanh lý tàu bay, bán và thuê lại động cơ tàu bay.

Chi phí Quý 1/2022 của công ty mẹ tăng 23,9% tương đương tăng 2.093 tỷ đồng so với quý 1/2021 chủ yếu do giá nhiên liệu tăng cao. Tốc độ tăng doanh thu và thu nhập khác cao hơn so với tốc độ tăng chi phí dẫn đến công ty mẹ giảm lỗ được 1.239 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lỗ hợp nhất giảm chủ yếu nhờ lỗ công ty mẹ giảm và một số công ty con bắt đầu có lãi như Skypec, Vaeco, Viags...

Khoản lỗ của HVN trong quý 1/2022.

Báo cáo tài chính cho thấy, áp lực thanh khoản ngắn hạn vẫn tiếp tục đeo bám Vietnam Airlines. Cuối quý 1, hãng hàng không quốc gia sở hữu 12.800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó gần 4.700 tỷ là tiền mặt và khoản đầu tư ngắn hạn. Nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines lên tới 45.700 tỷ đồng, tức gấp hơn 3 lần tài sản ngắn hạn.

Đáng chú ý hơn, vốn chủ sở hữu của hãng hàng không quốc gia cũng chuyển sang âm sau 9 quý thua lỗ liên tiếp. Cuối tháng 3/2022, vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng và lỗ lũy kế đã lên tới gần 24.600 tỷ đồng.

Nếu tình trạng âm vốn chủ sở hữu vẫn kéo dài tới cuối năm, hãng hàng không quốc gia sẽ có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc. Trước đó, Vietnam Airlines vừa thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu nhờ được bơm gần 8.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVN hiện đang giao dịch ở mức giá 17.850 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức giá khi doanh nghiệp này niêm yết lần đầu trên HOSE vào năm 2017.