Sau kết luận thanh tra, EVNFinance thay đổi một loạt nhân sự
Hoài An
17/08/2025, 23:39
EVF công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025.
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance (mã EVF-HOSE) công bố thay đổi một loạt về nhân sự.
Cụ thể, ngày 15/8, Hội đồng quản trị EVF đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc EVN Finance của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.
Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của Hội đồng Quản trị. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.
Cùng ngày, Hội đồng Quản trị cũng đã ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Lê Mạnh Linh.
Ngay sau đó, EVF chính thức công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025.
Ông Lê Mạnh Linh đã có nhiều năm gắn bó với sự phát triển EVNFinance. Trước khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, ông từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của EVNFinance.
Ông Lê Mạnh Linh tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý - Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp và là Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp. Ông Linh đã có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Trước đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chiến lược và phát triển bền vững.
Cũng từ ngày 21/8 tới, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance.
Kết thúc quý 2/2025, EVF ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 1% đạt 383 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 543% đạt hơn 159 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 36 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 105% đạt gần 242 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, EVF ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 94% đạt hơn 482 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 15/8/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã thông báo kết luận thanh tra Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance), trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng nội bảng - cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng (cho vay khách hàng cá nhân lớn...) và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.
Đồng thời, Chánh Thanh tra cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm của EVN Finance, gồm: cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định; cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định.
Ngày 6/6, EVN Finance đã nộp đầy đủ tiền phạt tại quyết định trên.
Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu EVF giảm 4% còn 15.600 đồng/cổ phiếu.
