Năm 2026, tín dụng dự kiến tăng thêm 2,79 triệu tỷ đồng, giảm 183.000 tỷ so với 2025

Chủ Nhật, 11/01/2026
11/01/2026, 13:38
Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết ngay ngày 31/12/2025 đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.
Trong đó, mức giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024 theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) nhân với hệ số áp dụng chung cho các tổ chức tín dụng.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, Iĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiển tệ và an toàn hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tín dụng toàn hệ thống năm 2025 tăng 2,97 triệu tỷ đồng, đạt quy mô 18,58 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 19,01% so với cuối năm 2024. Nếu tín dụng năm 2026 tăng trưởng 15%, hệ thống ngân hàng sẽ bơm thêm khoảng 2,787 triệu tỷ đồng, thấp hơn 183.000 tỷ đồng (giảm 4,01 điểm phần trăm) so với lượng vốn cung ứng ra nền kinh tế trong năm 2025.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến 31/12/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 18,58 triệu tỷ đồng, tăng 19,01% so với cuối năm 2024. Như vậy, xét về giá trị tuyệt đối, trong năm 2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 2,97 triệu tỷ đồng so với năm trước.
Nếu tăng trưởng tín dụng năm 2026 là 15% thì hệ thống ngân hàng sẽ “bơm” thêm khoảng 2,787 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế trong năm 2026, thấp hơn 183 nghìn tỷ đồng so với 2025.
Bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong năm 2026 sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Một, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ về triển khai hiệu quả, kịp thời các giải pháp tín dụng.
Hai, tăng trưởng tín dụng an toàn, đúng quy định của pháp luật trên cơ sở phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn, bảo đảm duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là các tỷ lệ an toàn về thanh khoản và khả năng chi trả, nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động.
Ba, nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định.
Từ 1/3/2026, tổ chức tín dụng phải triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) đã cài đặt trên thiết bị di động của khách hàng...
Trong năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chứng kiến sự áp đảo rõ rệt của nhóm ngân hàng, với tổng giá trị phát hành lên tới 397,5 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 67% tổng lượng phát hành mới toàn thị trường...
Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương gửi báo cáo tổng hợp tình hình biến động giá cả thị trường cùng kết quả triển khai các biện pháp, chương trình bình ổn giá trên địa bàn trước ngày 11/2/2026. Báo cáo giai đoạn trong-sau Tết sẽ hoàn thành trước 10 giờ ngày 22/2/2026 để phục vụ công tác điều hành giá…
Tháng 12/2025, phát hành trái phiếu Chính phủ tăng hơn 170% so với tháng trước và tăng tới 776% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tỷ lệ trúng thầu gần 78%, diễn biến này cho thấy dòng vốn tiếp tục ưu tiên các tài sản an toàn...
