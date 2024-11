Sở thích của giới trẻ sẽ thúc đẩy ngành du lịch 2025?

Đơn vị tư vấn truyền thông Vero vừa công bố sách trắng mang tên “Theo đuổi những chuyển dịch văn hoá – Cách du khách Việt đang định nghĩa lại điểm đến mơ ước”. Theo đó, du khách Việt Nam đang tìm kiếm những trải nghiệm du lịch gắn liền với văn hoá đại chúng (pop culture), từ việc tham gia các sự kiện âm nhạc, ghé thăm các địa điểm “đặc trưng” trong những bộ phim nổi tiếng, cho đến việc đi xem các trận bóng đá trực tiếp đầy kịch tính kết hợp du lịch.

NHỮNG CHUYẾN ĐI BẮT NGUỒN TỪ ÂM NHẠC VÀ PHIM ẢNH

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ hơn 23.000 người Việt trong nửa đầu năm 2024 cũng như phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, nghiên cứu cho thấy tầng lớp trung lưu đang là động lực chính thúc đẩy nhu cầu du lịch. Với thu nhập khả dụng tăng cao và mong muốn khám phá những điểm đến mới ngày càng nhiều hơn, các chuyến du lịch nước ngoài đang là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đến những nơi mang lại trải nghiệm văn hoá đặc sắc và có mối liên kết đến văn hóa đại chúng.

Trong bối cảnh du khách Việt Nam bắt đầu lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ cuối năm và Tết Nguyên Đán, các thương hiệu trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng hoàn toàn có thể kỳ vọng nhu cầu du lịch nước ngoài sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2025. Hơn một nửa số du khách Việt cho biết họ đã đặt vé và chi tiêu cho các chuyến du lịch, trong khi 45,9% người được khảo sát dự định sẽ làm điều tương tự trong vài tháng tới.

Giới trẻ châu Á đã đổ xô tới Iseltwald (Thụy Sỹ) vì bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" được quay ở đây.

Một số điểm đến được người Việt nhắc đến nhiều nhất là Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Những chuyến đi này có thể được truyền cảm hứng từ mạng xã hội, vì nhiều người xem các nền tảng này là nguồn thông tin chính (với 58,2% sử dụng Facebook và 56,3% sử dụng Instagram) cũng như nguồn cảm hứng cho chuyến đi (61,5% trên Facebook và 59,6% trên Instagram).

Trong khi đó, theo thống kê của chuyên trang về xu hướng thị trường Future Market Insights, thị trường du lịch âm nhạc trên toàn cầu dự đoán đạt 11,3 tỷ USD trong 10 năm tới. Du lịch âm nhạc đang trở thành xu hướng “tỷ đô” phát triển mạnh mẽ ở các nước tại châu Mỹ và dần lan sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Nhờ những show diễn âm nhạc, mà người dân từ khắp nơi đổ về các địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, TP.HCM... Việt Nam đang có những concert “thuần Việt” thu hút hàng chục nghìn khán giả đến tham dự. Chất lượng, quy mô các show diễn này đang ngày càng được nâng cao. Lấy ví dụ trước đây, chỉ có một số show diễn của các ca sĩ Việt như Mỹ Tâm, Trung Quân Idol, Hà Anh Tuấn bán từ 10 nghìn đến 30 nghìn vé và được tổ chức ở các sân vận động lớn.

Thời gian gần đây, hai show diễn Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều khán giả trong nước. Đây là hai show diễn được đầu tư khủng cả về phần nghe và phần nhìn. Sở hữu nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu của Vbiz hiện tại như: SlimV, Touliver, Justatee... cùng hàng trăm, hàng nghìn nhân sự cho các khâu hậu kỳ. Phần sân khấu được chỉn chu về trang phục, ánh sáng, hiệu ứng, vũ đạo... tạo nên sức hấp dẫn cho các tiết mục âm nhạc.

Chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua, theo số liệu do Ban Tổ chức của concert Anh trai say hi công bố có khoảng 70 nghìn người đến tham dự show diễn. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai thu về tầm 50 nghìn người đến tham gia. Đây là một con số lớn cho các đêm hội nhạc Việt từ xưa đến nay. Trong tuần lễ diễn ra concert, TP.HCM có hàng chục nghìn lượt du khách từ khắp nơi ở Việt Nam đổ về để xem các màn trình diễn mãn nhãn.

Tối 19/10, tại công viên bờ sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức, khoảng 20.000 khán giả đã đổ về để tham dự Concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chuẩn bị cho show diễn vào cuối tháng 12 tại Hà Nội, khoảng 150 nghìn người săn vé show Anh trai vượt ngàn chông gai vào sáng ngày 12/11 vừa qua. Vé bán hết sau 40 phút. Trước đó, ngày 7/11 ban tổ chức show Anh trai say hi mở đợt bán sớm. Khoảng 45 phút sau ban tổ chức cho biết: "Vé mở bán sớm cháy hàng". 12h cùng ngày, BTC quyết định mở bán vé thêm, sau 1 tiếng, tất cả các hạng vé sold-out (bán hết). Mức giá cao nhất của hai show diễn này là 8 triệu đồng và 10 triệu đồng một vé.

TIỀM NĂNG CỦA VIỆT NAM

Thực tế, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch âm nhạc bởi chúng ta có một nền văn hóa phong phú và đa dạng, có thể kết hợp giữa âm nhạc và các yếu tố văn hóa, ẩm thực, du lịch tự nhiên để tạo ra các sản phẩm du lịch âm nhạc độc đáo.

Dữ liệu từ báo cáo ghi nhận trong 12 tháng của năm 2023, người tiêu dùng Việt Nam xếp thứ hai khu vực châu Á - Thái Bình Dương (41%) về tần suất tham dự hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở cả trong và ngoài nước. Dẫn đầu danh sách này là Ấn Độ (45%) và thứ 3 là Indonesia (40%). Đáng chú ý, có tới 40% người tiêu dùng Việt du lịch nước ngoài cho mục đích tham dự các buổi biểu diễn. Đặc biệt, Thái Lan và Hàn Quốc nổi lên như những điểm đến hàng đầu cho những người đi xem hòa nhạc và hâm mộ cuồng nhiệt này.

Sự kết hợp giữa chương trình ca nhạc quốc tế và du lịch cũng tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ. Du khách tìm đến một địa điểm để thưởng thức một chương trình ca nhạc yêu thích, cùng lúc khám phá văn hóa địa phương và trải nghiệm các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm... Qua các sự kiện không chỉ làm tăng số lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách.

Để khai thác hiệu quả du lịch âm nhạc trong thời gian tới, các chuyên gia du lịch cho rằng cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện âm nhạc gắn với phát triển du lịch. Các cơ quan quản lý cũng cần có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức, các nghệ sĩ quốc tế tới Việt Nam tổ chức các buổi biểu diễn, hỗ trợ về pháp lý, giảm thuế cho các hoạt động liên quan đến tổ chức sự kiện âm nhạc.

Du khách Việt Nam, nhất là giới trẻ, có chung tình yêu dành cho âm nhạc, chương trình truyền hình, phim ảnh, thể thao.

Cùng với đó, cần có sự bắt tay giữa đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp du lịch nhằm khai thác tốt dòng khách thị trường này. Trên thực tế, các doanh nghiệp du lịch gần như bị động khi đến gần ngày biểu diễn, một số du khách xa địa điểm tổ chức gọi điện đặt tour kết hợp đi xem biểu diễn, nhưng doanh nghiệp không thể bố trí được, vì không có vé.

Do đó, khi một số ban nhạc lớn xin phép biểu diễn ở Việt Nam, cơ quan quản lý có thể kết nối tới đơn vị du lịch để nắm thông tin, làm việc với ban tổ chức dành lượng vé nhất định cho đơn vị du lịch. Khi đó, các đơn vị lữ hành sẽ kết hợp tạo sản phẩm du lịch kết hợp âm nhạc, mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam, cần đầu tư vào việc xây dựng các chương trình âm nhạc chất lượng cao, tổ chức đa dạng hóa sự kiện âm nhạc, bằng cách tổ chức thường xuyên các lễ hội âm nhạc với nhiều thể loại khác nhau từ dân gian, cổ điển đến hiện đại, để phục vụ đa dạng đối tượng. Mời các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia biểu diễn để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện. Đồng thời kết hợp với các lĩnh vực khác như liên kết du lịch âm nhạc với du lịch văn hóa, ẩm thực,... để tạo ra các tour du lịch phong phú.