Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 thay thế 100% tàu vỏ gỗ bằng vỏ thép

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh vừa trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến năm 2030. Đây là nội dung do ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí vào chiều 12/11.

Thông tin nội dung cơ bản của Kế hoạch, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh Bùi Hồng Minh nhấn mạnh về việc thay thế tàu du lịch. "Chúng tôi khuyến khích thay thế bằng tàu vỏ thép, nhằm nâng điều kiện an toàn, tăng khả năng ngăn ngừa ô nhiễm từ nước "la canh" so với tàu vỏ gỗ, phấn đấu đến 2030 thay thế 100% tàu vỏ gỗ bằng vỏ thép.

Bên cạnh đó, khuyến khích thay thế từ 2 tàu trở lên bằng 1 tàu có trọng tải lớn hơn, nhằm tăng điều kiện an toàn, tiện nghi, tăng tổng trọng tải đội tàu để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách. Đồng thời từng bước giảm số lượng tàu cũ hiện có và bổ sung tàu mới có chất lượng dịch vụ cao hơn, kiểu dáng kiến trúc đẹp trên vịnh Hạ Long, tạo thương hiệu du lịch Quảng Ninh, tạo sức hút, cạnh tranh các tỉnh lân cận và trong khu vực.

Về tiêu chí an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chúng tôi khuyến khích tàu du lịch áp dụng một số tiêu chí cao hơn so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa", ông Bùi Hồng Minh chia sẻ.

Phương án nói trên do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh chủ trì, sau khi đơn vị này được trả lại quyền quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long từ UBND TP. Hạ Long. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh sẽ từng bước giảm số lượng tàu cũ hiện có và bổ sung tàu mới có chất lượng dịch vụ cao hơn, kiểu dáng kiến trúc đẹp trên vịnh Hạ Long, tạo thương hiệu du lịch Quảng Ninh, tạo sức hút, cạnh tranh các tỉnh lân cận và trong khu vực.

Ông Bùi Hồng Minh cho biết hiện trên Vịnh Hạ Long có 508 tàu, trong đó 118 tàu lưu trú vỏ gỗ cần được thay thế hoặc đóng mới. Ông Minh cũng cho biết thêm, tỉnh khuyến khích các tàu mới được đóng có trọng tải từ 200 khách trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Hiện nay, chúng ta phải đánh giá lại để thúc đẩy và phát huy giá trị của di sản thông qua các hoạt động du lịch. Đồng thời, tạo ra các sản phẩm phong phú nhằm khai thác tối đa giá trị của di sản và bảo tồn tốt nhất theo quy định và khuyến cáo của UNESCO. Vịnh Hạ Long còn rất nhiều khu vực chưa được khai thác nên chúng tôi đang thí điểm 20 du thuyền khám phá để phục vụ nhu cầu du khách", Ông Minh chia sẻ.

Đối với tàu đóng mới, tỉnh Quảng Ninh sẽ ban hành quy định mở rộng diện tích phương tiện, tăng tiện nghi, tối thiểu 1,4 m2/khách. Các tàu bố trí thêm không gian cho các dịch vụ khác (bar, sảnh ngắm cảnh...); lắp đặt các trang thiết bị chất lượng cao, áp dụng tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên đối với tàu lưu trú, tàu nhà hàng…

Việc phát triển đội tàu sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Từ nay đến 2025, vịnh Hạ Long duy trì 508 tàu du lịch và thí điểm 20 du thuyền khám phá hoạt động tại các khu vực riêng hoặc tuyến riêng. Vịnh Bái Tử Long bổ sung 100 tàu du lịch. Chủ tàu tự lựa chọn loại hình tàu du lịch phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết thêm, đến năm 2025 sẽ hoàn thiện việc cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, chướng ngại vật ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được quản lý, khai thác giao thông vận tải trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Nâng cấp, nạo vét vùng nước, luồng vào bến, mở rộng quy mô các cảng, bến hành khách đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu du lịch.

Từ 2026 đến 2030, hàng năm rà soát, công bố công khai số lượng tàu du lịch được bổ sung, đảm bảo tổng số tàu không vượt quá sức tải du lịch được cơ quan có thẩm quyền công bố và phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ.

Mục tiêu ngành du lịch Quảng Ninh là tăng hệ số lấp đầy của tàu tham quan từ 40 - 70% ngày thường và 90 - 100% ngày cao điểm, duy trì hệ số lấp đầy của tàu lưu trú là 70%. Với việc làm mới đội tàu du lịch, tỉnh Quảng Ninh cũng tung ra các sản phẩm du lịch xuyên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Cụ thể, 3 hành trình kết nối vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long, gồm:

Hành trình 1: các điểm tham quan trên tuyến 4 thuộc Vịnh Hạ Long (Cảng tàu - hang Cỏ (Thiên Cảnh Sơn) - hang Thầy - hang Cạp La - Vông Viêng - khu sinh thái Tùng Áng - đảo Cống Đỏ - công viên Hòn Xếp) - Vân Đồn (đảo Thắng Lợi - đảo Ngọc Vừng - đảo Quan Lạn - đảo Minh Châu).

Hành trình 2: các điểm tham quan trên tuyến 4 thuộc Vịnh Hạ Long - Vân Đồn (đảo Bản Sen - hang Nhà Trò).

Hành trình 3: các điểm tham quan trên tuyến 4 thuộc Vịnh Hạ Long - Cẩm Phả (Hòn Đũa - Vũng Đục - đảo Ông Cụ - Đảo Rều - Cửa Ông).

Cùng với việc xây dựng Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng đội tàu du lịch, Sở Giao thông Vận tải và Sở Du lịch cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc công bố các hành trình tham quan, du lịch; quy định các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Qua đó nhằm tạo không gian phát triển du lịch cho vịnh Bái Tử Long, giảm tải cho vịnh Hạ Long. Đồng thời, tạo ra các sản phẩm du lịch mới có chất lượng cao, trải nghiệm khám phá không gian mới lạ, hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách...

"Đây cũng là cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất theo quy định; các doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch," ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.