Trang chủ Tài chính

Số vụ lừa đảo giảm hơn 59% sau khi ngân hàng xác thực sinh trắc học

Hoàng Lan

05/09/2025, 18:07

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến 15/8, số vụ lừa đảo giảm hơn 59% và số tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm áp dụng nhận diện sinh trắc học cá nhân và tổ chức khi giao dịch ngân hàng điện tử…

VnEconomy

Theo quy định, từ ngày 1/1/2025, tất cả các tài khoản thanh toán của cá nhân khi đăng ký giao dịch trên kênh số đều phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học; với tổ chức doanh nghiệp áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 15/8/2025, toàn hệ thống ngân hàng đã có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân được thu thập và đối chiếu thông tin sinh trắc học, đạt 100% tổng số tài khoản cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số. Đối với khách hàng tổ chức, hệ thống ngân hàng đã đối chiếu hơn 1,3 triệu hồ sơ, cũng đạt 100% tổng số tài khoản tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, số vụ lừa đảo giảm hơn 59% và số tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm triển khai đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, hoàn thành 6 đợt đối chiếu và làm sạch khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng.

Toàn ngành cũng đã nhanh chóng triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Hiện có 63 tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng di động; 32 tổ chức tín dụng và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh. Số lượng giao dịch tăng 44,4% và giá trị giao dịch tăng 25,04%. Giao dịch qua kênh Internet tăng 49,65% về số lượng và 35,61% về giá trị. Giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng 38,34% về số lượng và 21,24% về giá trị. Đặc biệt, giao dịch bằng mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159,58% về giá trị. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 4,41% về số lượng và 45,27% về giá trị, trong khi hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 15,77% về số lượng và 3,77% về giá trị.

Trái lại, giao dịch qua máy rút tiền tự động tiếp tục giảm 15,83% về số lượng và giảm 4,97% về giá trị, phản ánh xu hướng người dân ngày càng giảm nhu cầu sử dụng tiền mặt, thay vào đó ưu tiên các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Để phục vụ nhu cầu thanh toán chi trả quà tặng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đến nay đã có 32 đơn vị thực hiện liên kết với ứng dụng định danh điện tử VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội. Trong số đó, có 28 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài như VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, ACB, Sacombank, VPBank, VIB, MB… cùng 4 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm VNPT Money, Mobifone Money, Viettel Money và MoMo.

Thực hiện Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 7599/NHNN-TT ngày 29/8/2025 yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm hệ thống thanh toán vận hành an toàn, thông suốt 24/7, phục vụ việc chi trả quà tặng đến người dân.

Các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã hướng dẫn khách hàng liên kết tài khoản an sinh xã hội để nhận tiền nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng điều chỉnh thời gian hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhằm bảo đảm việc chuyển và nhận tiền được thực hiện liên tục, kịp thời.

Kiểm soát chặt tài khoản thanh toán hộ kinh doanh dưới 1 năm để chống lừa đảo

15:48, 26/05/2025

Kiểm soát chặt tài khoản thanh toán hộ kinh doanh dưới 1 năm để chống lừa đảo

Tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

17:59, 23/04/2025

Tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Năm 2025: Thách thức chống lừa đảo ngân hàng bằng công nghệ

06:00, 05/02/2025

Năm 2025: Thách thức chống lừa đảo ngân hàng bằng công nghệ

ngăn chặn lừa đảo ngân hàng tài chính thanh toán không dùng tiền mặt xác thực sinh trắc học

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, quy hoạch và báo cáo để kịp khởi động Trung tâm tài chính quốc tế từ tháng 9/2025…

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Từ năm 2026, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Với những trường hợp vượt ngưỡng, phương pháp tính thuế chuyển sang tính thuế suất 17% trên thu nhập ròng. Quy định trên nhằm kích thích người có thu nhập cao tiếp tục cống hiến...

Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong 3 phiên cuối tuần (3 - 5/9), giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 3,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng được điều chỉnh bám sát giá vàng miếng…

TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại

TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại

TPBank trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất đạt đồng thời hai giải thưởng lớn từ ADB năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong tài trợ thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn điều lệ, củng cố nội lực cạnh tranh

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn điều lệ, củng cố nội lực cạnh tranh

Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thứ 9 trong nhóm các doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu thị trường.

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

1

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Tài chính

2

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại"

Tiêu điểm

3

Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Tài chính

4

Nhà Trắng chỉ trích việc quỹ đầu tư quốc gia Na Uy rút vốn khỏi công ty Mỹ

Thế giới

5

TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

Bất động sản

