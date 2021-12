“Spider-Man: No Way Home”: bộ phim đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD kể từ năm 2019

Theo báo cáo từ Sony Pictures, bộ phim Spider-man: No Way Home mới ra rạp đã trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2021 đồng thời là phim lớn nhất từ trước đến nay của Sony Pictures, đánh bại phim Jumanji: Welcome to the Jungle với doanh thu 404,5 triệu USD năm 2017. Tác phẩm siêu anh hùng này cũng vượt qua Hồ Trường Tân (doanh thu toàn cầu 902,5 triệu USD, theo Box Office Mojo) để trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2021 nói riêng và giai đoạn 2020 - 2021 nói chung.

Spider-Man: No Way Home thu 1,05 tỷ USD sau 10 ngày chính thức phát hành (17/12) và 12 ngày kể từ suất chiếu sớm đầu tiên (14/12). Doanh thu tỷ USD của Spider-Man: No Way Home đến từ hơn 467 triệu USD tại Mỹ và hơn 587 triệu USD ở các thị trường còn lại, không có Trung Quốc.

Trước Spider-Man: No Way Home, bộ phim gần nhất đạt doanh thu phòng vé trên 1 tỷ USD là Star Wars - Episode IX: The Rise of the Skywalker. Phần phim điện ảnh thứ 9 thuộc vũ trụ Star Wars phát hành vào tháng 12/2019, chỉ bốn tháng trước thời điểm đại dịch bùng phát trên toàn thế giới (tháng 3/2020).

Ông Paul Dergarabedian, chuyên viên phân tích cao cấp của Comscore, chia sẻ với CNN Business: “Những gì Spider-Man: No Way Home đạt được không khỏi khiến người ta bối rối. Con số 1 tỷ USD doanh thu phòng vé đã là kết quả rất ấn tượng trước đại dịch. Nhưng No Way Home thu đến 1,05 tỷ USD trong thời điểm này thật sự khó tin. Tuy nhiên, con số chỉ mang tính cá biệt, khó có thể đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh lúc này”.

Bộ phim được giới chuyên môn khen ngợi từ nội dung, kịch bản, cảnh quay hành động cho đến phần kỹ xảo.

Là phần phim thứ 3 trong loạt phim Người nhện của Sony/Marvel thuộc "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), phim Spider-Man: No Way Home tiếp tục dõi theo câu chuyện của Người Nhện Peter Parker do Tom Holland đóng sau các phần phim đầu. Trong phim, Peter Parker nhờ phù thủy tối thượng Doctor Strange do Benedict Cumberbatch thủ diễn để sửa chữa các vướng mắc ở thực tại và vị phù thủy vô tình mở ra các chiều không gian khác nhau khiến Người Nhện phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù.

Bộ phim bom tấn này nhận được bình chọn cao, trong đó chuyên trang giải trí Rotten Tomatoes đã cho số điểm gần như tuyệt đối là 98 sau khi thu thập đánh giá của hơn 30 nhà phê bình phim tại Mỹ. Bộ phim cũng đạt điểm A+ trên CinemaScore, trở thành chủ đề bàn tán của giới chuyên môn và khán giả. Không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi từ nội dung, kịch bản, cảnh quay hành động cho đến phần kỹ xảo, nam diễn viên chính Tom Holland cũng là cái tên được nhắc đến nhiều.

Lối diễn của Tom Holland qua vai Peter Parker (Người Nhện) đậm chất vui tươi, lanh lợi và trẻ trung đã giúp bom tấn này dẫn đầu doanh thu phòng vé toàn cầu.

Tom Holland cho thấy năng lực của một diễn viên chuyên nghiệp khi mỗi tập phim Spider-Man của anh luôn cho người xem thấy được sự khác biệt, không trùng lặp. “Tom Holland đã thực sự trưởng thành kể từ thời điểm cậu ấy tham gia tập phim đầu tiên. Không chỉ ở khả năng diễn xuất, Tom Holland còn chứng minh lợi thế về sức trẻ, sự nhiệt huyết cũng như không ngại thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Điều này đã giúp “Spider-Man: No Way Home” trở nên chân thực hơn bao giờ hết,” phóng viên Brian Lowry của trang báo CNN đưa ra lời bình luận.

Bên cạnh doanh thu khủng tại Bắc Mỹ, phim Spider-Man: No Way Home cũng đạt doanh thu rất tốt tại phòng vé Việt. Theo Box Office Vietnam, phim hiện thu về số tiền trên hơn 53 tỉ đồng (tính đến sáng 25/12) sau khi ra rạp tại Việt Nam từ ngày 17/12.