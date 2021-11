“No Time To Die” cán mốc doanh thu 600 triệu USD toàn cầu

Như vậy No Time To Die đang đứng thứ 2 sau Fast & Furious 9 với 721 triệu USD nếu xét doanh thu phòng vé từ khi dịch bắt đầu từ 2020. Phim ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 8/10, đến hiện tại vẫn đều đặn sinh lời cho các nhà sản xuất. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua (từ ngày 29/10 đến ngày 31/10 - dịp Halloween), tác phẩm thu về 7,8 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ, xếp thứ 3 phim ăn khách trong tuần vừa rồi.

Còn nếu không tính thị trường Bắc Mỹ, bom tấn 007 kiếm thêm 51,9 USD từ thị trường quốc tế tuần qua, dẫn đầu phòng vé thế giới. Phần lớn doanh thu đến từ đợt công chiếu tại Trung Quốc với thành tích 28,2 triệu USD. No Time To Die cũng trở thành bom tấn có doanh thu mở màn tốt thứ ba tại quốc gia châu Á tính từ đầu năm.

No Time To Die tiếp tục được đón nhận tại các thị trường châu Âu. Phim tiếp tục dẫn đầu phòng vé Anh sau ba tuần công chiếu. Với doanh thu khoảng 116 triệu USD, tác phẩm vượt hai bom tấn Titanic và Star Wars: The Last Jedi, vào top 6 phim ăn khách nhất xứ sở sương mù. No Time To Die cũng lập kỷ lục phòng vé tại Hà Lan với 18,4 triệu USD, trở thành dự án điện ảnh có thành tích mở màn thành công nhất của Universal tại thị trường này.

Bom tấn No Time to Die là phần phim thứ 25 trong series điệp viên đình đám James Bond, quy tụ dàn sao như Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas... Phim kể tiếp câu chuyện đặc vụ Anh do tài tử Daniel Craig đảm nhận, là "lời chia tay" của nam nghệ sĩ đối với vai diễn sau 15 năm gắn bó kể từ tác phẩm đầu tiên là Casino Royale (2006).

Giới chuyên gia đánh giá doanh thu của No Time To Die ấn tượng trong bối cảnh đại dịch vẫn ảnh hưởng phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, phim phải đạt mốc 800 triệu USD nếu muốn có lãi. Phần 25 của 007 có kinh phí khoảng 250 triệu USD, chưa tính khoảng 100 triệu USD phí quảng cáo. Êkíp cũng mất thêm 10 triệu USD vì nhiều lần đổi lịch công chiếu.

Phần phim James Bond mới nhất này được CNN coi là bộ phim quan trọng nhất thời đại dịch. Đây là phần cuối cùng trước khi thương hiệu 007 thuộc về Amazon của tỉ phú Jeff Bezos. Tầm quan trọng của James Bond thể hiện ở thương hiệu hơn nửa thế kỷ vẫn ăn khách. Trong thời đại dịch, có nhiều bom tấn thắng lớn như Fast & Furious 9, Shang-Chi, Venom... nhưng No Time To Die mới là chiếc cầu nối dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho rạp chiếu, theo CNN.

Gần 60 năm với 27 phim, bắt đầu từ năm 1962 với Dr. No, James Bond là phim hành động điệp viên điển hình của thế hệ cũ. Các nhân vật đại diện cho những lối sống và phong cách đã in dấu vào nhiều lứa khán giả. Theo Comscore (SCOR), loạt phim về James Bond đã thu về hơn 7 tỷ USD trên toàn thế giới. Trong tổng số đó, “các chuyến đi chơi” của Craig với tư cách Bond (trong "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall", "Spectre" và "No Time To Die", công chiếu quốc tế vào tuần trước) đã mang lại non nửa con số trên với 3,3 tỷ USD.

Đối với các rạp chiếu, chiến thắng lớn về doanh thu phòng vé cho No Time To Die có thể tiếp tục duy trì động lực nếu các rạp muốn tiếp tục đi đúng hướng và bước sang năm 2022 một cách mạnh mẽ. Vì “Bond” là phim có xu hướng thiên về khán giả lớn tuổi, mà đây lại là nhóm khán giả không phải lúc nào cũng cố gắng xem phim vào cuối tuần, cho nên các nhà phân tích phòng vé đã được No Time To Die khuyến khích rất nhiều.

Theo thống kê của United Artists Releasing, một công ty phát hành phim ở Mỹ, 25% người mua vé quay trở lại rạp chiếu sau lần đầu tiên trong vòng 18 tháng là vì phim Bond. Trong số những người mua vé cuối tuần, 57% ở độ tuổi 35 và 64% là nam giới. No Time To Die cũng được đánh giá A - trên bảng xếp hạng của CinemaScore (thang điểm phim), một tín hiệu tích cực về triển vọng lâu dài đối với bộ phim.