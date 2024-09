SSC sẽ đình chỉ các kiểm toán viên đã ký báo cáo kiểm toán của Tiên Sơn Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) về BCTC năm 2023 đã kiểm toán của AAT (mã AAT-HOSE).

Theo đó, ngày 16/9, AAT cho biết đã nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của AAT.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2024 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa không đạt yêu cầu.

Lý do là kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục và chưa thu thập đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo chuẩn mực.

Qua đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ đình chỉ các kiểm toán viên đã ký báo cáo kiểm toán của Tiên Sơn Thanh Hóa.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu này ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 23/8 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 là 5,67 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2024 và ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

Đồng thời, cổ phiếu này thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 45 so với thời hạn quy định.

Theo giới thiệu từ website, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) là đơn vị thành viên của UHY International - hãng kiểm toán thành lập năm 1986 có trụ sở tại London (Anh), đã hoạt động tại Việt Nam 16 năm. UHY được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam.

Trụ sở chính của UHY đặt tại tầng 5, tháp B2, tòa văn phòng Roman Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngoài ra đã có các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, doanh thu của công ty đạt 99,89% so với kế hoạch 599,35 tỷ đồng (kế hoạch là 600 tỷ); lợi nhuận sau thuế lỗ gần 2,5 tỷ đồng (dự kiến lãi 50 tỷ).



Nguyên nhân là do năm 2022, công ty phát sinh chuyển nhượng bất động sản đầu tư nhưng năm 2023 thì không phát sinh hoạt động này, mặt khác do lạm phát, tình hình kinh tế thế giới trong nước gặp nhiều khó khăn; chi phí lãi vay tăng 122%; chi phí bán hàng tăng 234% và chi phí khác cũng tăng tới 690% so với cùng kỳ...