Bị đình chỉ giao dịch, DAG giải trình và đưa ra biện pháp khắc phục

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) giải trình và đưa ra biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào các diện đặc biệt.

Mới đây, HOSE thông báo chuyển cổ phiếu DAG từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch, từ ngày 15/8 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cũng từ 15/8, cổ phiếu này vào diện bị cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2023 đã được kiểm toán;

Cũng từ 15/8, cổ phiếu này tiếp tục vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là -558.077.162.453 đồng.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu này ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo từn gày 12/8 do công ty tổ thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 31/7/2024, khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện cảnh báo;

Tuy nhiên, cổ phiếu DAG vẫn thuộc diện kiểm soát do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi HOSE đưa mã này vào diện cảnh báo.

Đồng thời, cổ phiếu DAG vẫn thuộc diện cảnh báo theo quyết định của HOSE vào ngày 14/9/2024 do công ty chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2023 quá 15 ngày so thời thời hạn quy định.

Đáng chú ý, mã cổ phiếu này còn phải đối mặt với áp lực lớn hơn, đó là hủy niêm yết bắt buộc, khi mà lỗ lũy kế của Nhựa Đông Á đã vượt vốn chủ sở hữu.

Cụ thể: 6 tháng đầu năm 2024, DAG ghi nhận doanh thu giảm 94% từ 959 tỷ đồng xuống còn 55,34 tỷ; chi phí tài chính giảm 12% còn 36,47 tỷ; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 96%.

Kết quả là doanh nghiệp báo lỗ 66,6 tỷ đồng, tăng 60% so với số lỗ gần 116 tỷ hồi quý 2/2023. Qua đó, nâng số lỗ lũy kế từ -588 tỷ đồng lên âm gần 641 tỷ đồng.

Theo khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, một trong các trường hợp khiến cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết là kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 giảm lỗ đáng kể so với quý 2/2023 (60%) tương đương 99.077.927.607 đồng là do năm 2024 doanh thu của công ty sụt giảm đang kể do ảnh hưởng của thị trường chung và thị trường ngành nhựa nói riêng, nên công ty cắt giảm tối thiểu các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đê giảm lỗ và hướng tới khôi phục sản xuất.

Mặt khác, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp để tìm hướng đi mới, phát triển hơn trong tương lai, do đó đã cắt giảm tối đa các chi phí khác, đảm bảo tinh giản và hiệu quả phù hợp với mục tiêu và mô hình công ty hướng tới.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 do Nhựa Đông Á tự lập, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -641 tỷ đồng - trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu là 603 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2024, DAG có tổng nợ phải trả là 1.367,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (1.362 tỷ đồng) - trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 733,6 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 412 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhựa Đông Á có những khoản trích lập dự phòng với giá trị lớn, có nguy cơ mất vốn. Cụ thể, Công ty đang trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 118,5 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho xấp xỉ 362 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phần nợ vay thì công ty có nhiều khoản vay dài hạn đến hạn phải trả với lãnh đạo Công ty: vay Thành viên HĐQT Phạm Ngọc Hinh 100 tỷ đồng, vay cựu Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng 40 tỷ đồng; vay Thành viên HĐQT Nguyễn Bá Hùng gần 184 tỷ đồng; ông Nguyễn Hữu Quân là hơn 36 tỷ...

Được biết, cổ đông công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Theo BCTC đã được kiểm toán năm 2023, khoản nợ gốc phát sinh là 283.689.164.383 đồng và công ty sẽ phát hành tối đa không quá 28.368.916 cổ phiếu.



Theo đó, ông Phạm Ngọc Hinh sẽ nhận 10 triệu cổ phần và ông Nguyễn Bá Hùng gần 18,4 triệu cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và vốn điều lệ tăng lên sau đợt phát hành là gần 887 tỷ đồng. Như vậy, ông Hinh và Hùng sẽ không còn là chủ nợ mà là cổ đông của DAG.

Đồng thời, cổ đông DAG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 642,2 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng.