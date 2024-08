Từ ngày 15/8 tới, cổ phiếu DAG rơi vào diện đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc xử lý một loạt vi phạm đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG).

Theo đó, HOSE thông báo đến Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG) về việc cổ phiếu DAG rơi vào diện đình chỉ giao dịch.

Cụ thể, cổ phiếu DAG hiện đang trong diện hạn chế giao dịch theo quyết định số 262 ngày 17/5/2024, do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngày 2/8, HOSE đã có công văn nhắc nhở công ty chậm công bố thông tin sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ quy định, chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Do đó, HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu DAG sang diện đình chỉ giao dịch, từ ngày 15/8 tới.

Đồng thời, cũng từ ngày 15/8, cổ phiếu DAG vào diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết là -588.077.162.453 đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu này DAG được ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo kể từ ngày 12/08/2024 do công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 31/07/2024, khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện cảnh báo theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, DAG ghi nhận doanh thu giảm 94% từ 959 tỷ đồng xuống còn 55,34 tỷ; chi phí tài chính giảm 12% còn 36,47 tỷ; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 96%.

Kết quả là doanh nghiệp báo lỗ 66,6 tỷ đồng, tăng 60% so với số lỗ gần 116 tỷ hồi quý 2/2023. Qua đó, nâng số lỗ lũy kế từ -588 tỷ đồng lên âm gần 641 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 giảm lỗ đáng kể so với quý 2/2023 (60%) tương đương 99.077.927.607 đồng là do năm 2024 doanh thu của công ty sụt giảm đang kể do ảnh hưởng của thị trường chung và thị trường ngành nhựa nói riêng, nên công ty cắt giảm tối thiểu các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đê giảm lỗ và hướng tới khôi phục sản xuất.

Mặt khác, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp để tìm hướng đi mới, phát triển hơn trong tương lai, do đó đã cắt giảm tối đa các chi phí khác, đảm bảo tinh giản và hiệu quả phù hợp với mục tiêu và mô hình công ty hướng tới.