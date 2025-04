SSI lên kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) công bố các Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024.

Theo đó, SSI sẽ phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng phát hành là thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của công ty và công ty con. Thời gian thực hiện là từ quý 2-4/2025. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 2 - 3 năm.

SSI cũng công bố danh sách 307 cá nhân cùng lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ trong đợt này - trong đó, người được mua nhiều nhất là ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị được mua tới 1 triệu cổ phiếu. Còn ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SSI được mua 650.000 cổ phiếu.

Được biết, SSI đã công bố kết quả BCTC riêng quý 1/2025 với tổng lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp riêng quý 1/2025 của công ty là hơn 819 tỷ đồng - tăng 91,8 tỷ đồng (tương ứng mức tăng 13%) so với quý 1/2024 do lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024 tương ứng giá trị là 181,28 tỷ đồng - trong đó chi phí lãi vay tăng 22% tương ứng giá trị là 82,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL quý 1/2025 tăng so với cùng kỳ tương ứng giá trị là 13,4 tỷ đồng nhờ tăng trường trong hoạt động đầu tư giấy tờ có giá và kinh doanh chứng khoán.