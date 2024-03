Thị giá gần 100.000 đồng, lãnh đạo PNJ sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá chỉ 20.000 đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Theo đó, PNJ công bố công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Theo tài liệu mà PNJ công bố, trong năm 2024, kinh tế vĩ mô tiếp tục phải đối mặt nhiều thách thức đến từ sự căng thẳng địa chính trị thế giới, thương mại toàn cầu chưa hồi phục. Từ đó, kinh tế Việt Nam năm 2024 cũng sẽ đối mặt nhiều thách thức khi là nền kinh tế có độ mở lớn.

Dó đó, PNJ dự kiến doanh thu đạt 37.148 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2022 (33.137 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.089 tỷ đồng tăng 6% so với thực hiện năm 2023 (1.971 tỷ đồng).

Đối với việc chi trả cổ tức, PNJ tiếp tục duy trì mức cổ tức hiện hữu 20% tiền mặt giá trị hơn 669 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT PNJ cũng trình ĐHCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024.

Cụ thể, PNJ dự kiến số lượng phát hành gần 3,35 triệu cổ phiếu ESOP (chiếm 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành là 20.000 đồng/cp - bằng gần 1/5 giá cổ phiếu hiện hữu. Chốt phiên ngày 28/3, giá cổ phiếu PNJ tăng 0,21% lên 97.700 đồng/cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu ESOP bao gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt có đóng góp tích cực trong năm 2023. Toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nếu thành công, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tăng lên 3.380,75 tỷ đồng.

Trước đó, 2 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.478 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, PNJ cửa hàng cho biết cụ thể: Doanh thu trang sức bán lẻ 2 tháng năm 2024 tăng 8,4% so với cùng kỳ; Doanh thu trang sức bán sỉ 2 tháng năm 2024 tăng 7,8% so với cùng kỳ; Doanh thu vàng 24K 2 tháng năm 2024 tăng 48,5% so với cùng kỳ;

Lý giải về kết quả kinh doanh trên, PNJ cho biết, doanh số bán lẻ của PNJ vẫn duy trì được mức tăng trưởng nhờ vào gia tăng khách của cửa hàng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường tỷ lệ quay lại của khách hàng cũ.

Tính đến cuối tháng 2/2024, hệ thống PNJ có 402 trên 55 tỉnh thành. Trong đó, gồm 393 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.

Do vậy, VCSC lưu ý rằng lợi nhuận thực tế của PNJ có lịch sử vượt kế hoạch của công ty (ngoại trừ năm 2021 khi giãn cách xã hội do đại dịch COVID19 làm gián đoạn hoạt động của công ty) và hiện tại VCSC có khuyến nghị "mua" cho PNJ với giá mục tiêu là 113.700 đồng/cổ phiếu