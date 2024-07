Vừa nhận cổ phiếu ESOP, Tổng giám đốc QNS "tiếp tục" mua thêm 1 triệu cổ phiếu

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS – UPCoM) thông báo ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc QNS tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu QNS

Theo đó, ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc QNS tiếp tục đăng ký đăng ký mua 1.000.000 CP từ ngày 22/7/2024 đến ngày 20/8/2024, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm mục đích đầu tư.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đàng tại Đường Quảng Ngãi sẽ tăng từ 31 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% lên 32 triệu cổ phiếu, chiếm 8,97% vốn tại QNS.

Theo dữ liệu trên HNX, từ đầu năm 2024 đến nay, ông Đàng đã đăng ký mua cổ phiếu QNS tới 7 lần - trong đó, có 6 lần ông Đàng đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nhưng hầu hết đều không thành công do "điều kiện thị trường chưa phù hợp".

Trước đó, Đường Quảng Ngãi đã tiến hành phát hành hơn 10,7 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho người lao động với giá 26.377 đồng/cp, bằng phân nửa thị giá.

Theo đó, ông Đàng là một trong những lãnh đạo của công ty đã tham gia đăng ký mua và hoàn thành việc mua 958.000 cổ phiếu vào ngày 15/7/2024 và nâng số lượng nắm giữ lên 31.024.246 cổ phiếu, chiếm 8,69%, vợ ông Đàng là bà Võ Thị Cẩm Nhung sở hữu 10.667.282 cổ phiếu, chiếm 2,99%; con gái Võ Thị Trâm Anh nắm giữ 3.935 cổ phiếu, chiếm 0,01% và em dâu là bà Hoàng Thị Lệ Hằng nắm giữ 90 triệu cổ phiếu, chiếm 0,025%.

Được biết, QNS đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 532 tỷ đồng (+68% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 24% và 25% dự báo cả năm của VCSC. Do kết quả kinh doanh vượt dự báo của VCSC, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC cho rằng doanh thu tăng trong quý 1/2024 là nhờ mảng đường tăng trưởng mạnh, xuất phát từ (1) lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung do thời tiết El Niño ở cả thị trường toàn cầu và trong nước khiến giá đường trong nước ở mức cao và (2) chính sách quản lý chặt chẽ hơn của Chính phủ trong việc kiểm soát đường nhập lậu. Do đó, sản lượng đường của QNS tăng 34% so với cùng kỳ đạt 53 nghìn tấn và biên lợi nhuận gộp đường tăng 6,5 điểm % đạt 28,9%, dẫn đến lợi nhuận gộp mảng đường của QNS tăng 94% so với cùng kỳ trong quý 1/2024.

Trong quý 1/2024, doanh thu sữa đậu nành giảm 3% so với cùng kỳ do nhu cầu yếu, trong đó sản lượng giảm 3% so với cùng kỳ, theo ban lãnh đạo. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của sữa đậu nành giảm 1 điểm % xuống 39,1% trong quý 1/2024.

Trong quý 1/2024, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của QNS tăng mạnh 67% so với cùng kỳ do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu giảm 2,2 điểm % so với cùng kỳ, chủ yếu do hiệu quả chi phí được cải thiện trong mảng đường.

Đóng cửa phiên giao dịch 19/7, giá cổ phiếu QNS tăng 0,2% lên mức 49.000 đồng/cp, tạm tính theo mức giá này thì ông Đàng phải chi khoảng 49 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.