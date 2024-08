GEX sắp phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng một nửa giá thị trường

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã HoSE: GEX) vừa thông báo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Tập đoàn GELEX dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu cho người lao động với tỉ lệ là 0,9% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 80 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, GEX cũng công bố danh sách đăng ký mua cổ phiếu ESOP của 47 cán bộ, nhân viên tại Tập đoàn.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, thị giá cổ phiếu GEX đang ở mức 20.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, 47 cán bộ, nhân viên này được mua số cổ phiếu ESOP trên chỉ bằng nửa giá cổ phiếu ở thị trường thời điểm hiện tại.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/8/2024 đến hết ngày 29/8/2024 và thời hạn để chuyển nhượng là 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo đó, lộ trình giải tỏa được chia làm 2 đợt: 50% số lượng cổ phiếu khi kết thúc 2,5 năm và 100% số lượng cổ phiếu khi kết thúc năm thứ 3.

Hiện, vốn điều lệ của GEX đang là hơn 8.514 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng lên gần 8.594 tỷ đồng.

Trước đó, trong hai ngày 7-8/8/2024, GELEX đã mua lần lượt 50 triệu và 39 triệu cổ phiếu EIB. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của GELEX tăng từ 85,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,9% lên 174,6 triệu cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ tại EIB và trở thành cổ đông lớn nhất của Eximbank.

Kết thúc 6 tháng năm 2024, GEX ghi nhận doanh thu đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 958 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 301 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 47%, 112% và 67% dự báo cả năm của VCSC.