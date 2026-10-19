SSI mua lại 800.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến được mua lại là 801.500 cổ phiếu của 64 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách kèm theo.
Giá mua lại được quy định trong quy chế phát hành ESOP năm 2023, 2024 và 2025 là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện là hơn 8 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn lưu động của công ty.
Phương thức thực hiện giao dịch là chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Thời gian dự kiến giao dịch từ 29/10/2026 đến 30/11/2026.
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT SSI cho biết đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu SSI như đã đăng ký bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 26/8/2026 đến 11/9/2026.
Qua đó, ông Nam nâng sở hữu từ 10,36 triệu cổ phiếu, chiếm 0,41% lên mức 17,43 triệu cổ phiếu, chiếm 0,58% vốn điều lệ SSI. Hơn 17,43 triệu cổ phiếu mà ông Nguyễn Hồng Nam sở hữu sau giao dịch đã bao gồm hơn 2,07 triệu cổ phiếu thưởng được phân phối trong đợt phát hành của SSI.
Về quan hệ, ông Nguyễn Hồng Nam là em trai của ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI. Hiện ông Hưng đang nắm giữ gần 24,5 triệu cổ phiếu, chiếm 0,81% vốn và ông Nguyễn Mạnh Hùng, một người em trai khác cũng đang hữu gần 13 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43% vốn SSI.
Về kết quả kinh doanh, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2026 tích cực, với doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.
Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu đã ghi nhận ở mức 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt hoàn thành 44%/56% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC) và 41%/53% kế hoạch của công ty.
Nhìn chung, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của SSI nhỉnh hơn kỳ vọng của VCSC, chủ yếu nhờ lợi suất đầu tư ròng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cao hơn dự kiến.
VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của VCSC, dù vẫn cần chờ thêm các đánh giá chi tiết. Danh mục đầu tư có tính phòng thủ (chủ yếu gồm các tài sản thu nhập cố định) là yếu tố then chốt giúp lợi nhuận của công ty duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Hiện VCSC có khuyến nghị "mua" đối với SSI.
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