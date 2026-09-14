Ông Nguyễn Hồng Nam và người có liên quan tăng tỷ lệ nắm giữ lên hơn 13,5% tại SSI

Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị SSI thông báo đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu SSI như đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 26/8/2026 đến 11/9/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI trên TradingView.

Ông Nguyễn Hồng Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT SSI thông báo đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu SSI như đã đăng ký trước đó, theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 26/8/2026 đến 11/9/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI chốt phiên ngày 11/9 tại 20.300 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo thị giá này, ông Nam đã chi ra hơn 100 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này.

Sau giao dịch, ông Nam nâng sở hữu tại SSI từ 10,36 triệu cổ phiếu, chiếm 0,41% vốn, lên mức 17,43 triệu cổ phiếu, chiếm 0,580% vốn điều lệ SSI và nâng tỷ lệ nắm giữ của người thực hiện và của người có liên quan lên từ 334,5 tỷ, chiếm 13,365% lên hơn 406,4 triệu cổ phiếu, chiếm 13,532%.

Được biết, hơn 17,43 triệu cổ phiếu mà ông Nguyễn Hồng Nam sở hữu sau giao dịch đã bao gồm hơn 2,07 triệu cổ phiếu thưởng được phân phối trong đợt phát hành của SSI.

Về quan hệ, ông Nguyễn Hồng Nam là em trai của ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI. Hiện ông Hưng đang nắm giữ gần 24,5 triệu cổ phiếu, chiếm 0,81% vốn và ông Nguyễn Mạnh Hùng, một người em trai khác cũng đang hữu gần 13 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43% vốn SSI.

Ngày 18/8 vừa qua, SSI đã phát hành thành công 500.204.581 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ gần 25.031 tỷ đồng lên gần 30.033 tỷ đồng, tương ứng 3.003.293.801 cổ phiếu - trong đó có 1.991.468 cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 3.001.302.333 cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2026 tích cực, với doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ năm trước).

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu đã ghi nhận ở mức 6,5 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 44%/56% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC) và 41%/53% kế hoạch của công ty.

Theo VCSC thì nhìn chung, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của SSI nhỉnh hơn kỳ vọng của VCSC, chủ yếu nhờ lợi suất đầu tư ròng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cao hơn dự kiến. VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của VCSC, dù vẫn cần chờ thêm các đánh giá chi tiết. Danh mục đầu tư có tính phòng thủ (chủ yếu gồm các tài sản thu nhập cố định) là yếu tố then chốt giúp lợi nhuận của công ty duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Hiện VCSC có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu này.