SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với doanh thu 15.660 tỷ, lợi nhuận 5.838 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI: HoSE) đã công bố kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng…

Chiều 23/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI: HoSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những biến động tích cực, SSI đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong năm 2025 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.107 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 43% so với năm 2024. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử 25 năm phát triển của công ty. Đặc biệt, thị phần môi giới trên sàn HoSE của SSI đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, với chuỗi 5 quý tăng liên tiếp, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,3%.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong quý I/2026, khi doanh thu công ty mẹ tăng 46% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỷ đồng. Trên nền tảng kết quả này, SSI đã thông qua kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng, tăng 19%, và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.838 tỷ đồng, tăng 15%.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp SSI đạt được những kết quả ấn tượng này là nhờ vào nền tảng vốn chủ sở hữu lớn nhất ngành, đạt 38.531 tỷ đồng tính đến 31/3/2026. Bên cạnh đó, công ty còn có kinh nghiệm và mạng lưới rộng khắp với các định chế tài chính quốc tế, cùng với sự tín nhiệm quốc tế khi đã thu xếp thành công khoản vay hợp vốn 300 triệu USD trong quý IV/2025.

Ngoài ra, SSI cũng đã thông qua phương án cổ tức tổng tỷ lệ 30% năm 2025, bao gồm cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức cổ phiếu 20%. Việc duy trì cổ tức tiền mặt 10% là một phần trong chuỗi gần 20 năm liên tiếp chia cổ tức tiền mặt của công ty, thể hiện cam kết mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh rằng vị thế "anh cả" của SSI không chỉ đến từ quy mô hay thị phần, mà còn ở vai trò dẫn dắt thị trường. Ông cho rằng một doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ đo bằng thị phần hay lợi nhuận, mà còn ở vai trò góp phần định hình thị trường. Với ba trụ cột chính là năng lực tài chính, chất lượng hoạt động và nền tảng công nghệ, SSI đang ở điểm xuất phát tốt nhất để tiếp tục phát triển bền vững.

Tại đại hội đồng cổ đông, nhiều câu hỏi chất vấn liên quan đến lĩnh vực tài sản mã hóa - một xu hướng đang thu hút dòng vốn và sự chú ý trên thị trường tài chính. Theo lãnh đạo công ty, SSI đã có những bước tiếp cận và tham gia ở giai đoạn đầu, tuy nhiên hiện tại đang đánh giá kỹ hơn về mô hình vận hành cũng như các điều kiện thị trường, tìm kiếm cơ hội...

Ông Hưng cho rằng về bản chất, tài sản mã hóa có một số điểm tương đồng với chứng khoán, khi cùng hướng đến mục tiêu tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở mức độ hoàn thiện của thị trường, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến minh bạch, quản lý và khung pháp lý.

Trong bối cảnh FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, SSI đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ dòng vốn tổ chức toàn cầu chảy vào Việt Nam. Công ty cũng đang đồng hành cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng tới mục tiêu được MSCI xem xét nâng hạng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn toàn cầu lớn hơn.