295 nhân sự của SSI sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng
Hà Anh
12/05/2026, 06:59
SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của Công ty con và công ty con.
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo các Nghị quyết HĐQT về việc triển khai ESOP 2025.
Theo đó, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của Công ty con và công ty con.
Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 100 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 - 2027 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
Theo danh sách công bố, có 295 nhân sự được mua cổ phiếu ESOP gồm Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng dự kiến được mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Thomas Nguyễn dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT dự mua 200.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI dự mua 150.000 cổ phiếu...
Được biết, đây là một trong 2 phương án tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của SSI. Cùng với ESOP, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới.
Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 500,6 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức 30.000 tỷ đồng.
Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng 28.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP thấp hơn đáng kể thị giá trên sàn của SSI.
Được biết, SSI đã công bố KQKD hợp nhất quý 1/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ năm trước), đạt 25% dự báo hợp nhất cả năm của VCSC. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu trên diện rộng ở hầu hết các mảng kinh doanh.
Lợi nhuận trước thuế của SSI tăng 59% cùng kỳ so với quý trước nhờ khoản lỗ từ đầu tư FVTPL thấp hơn so với quý trước. Nhìn chung, kết quả của SSI phù hợp với dự báo của VCSC. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Về dịch vụ môi giới: thị phần môi giới của SSI trên 3 sàn giao dịch trong quý 1/2026 đạt 10,9%, giảm từ mức 12,1% trong quý 4/2025, trong khi tỷ lệ phí hoa hồng bình quân vẫn ổn định ở mức 0,15%. Tuy nhiên, thị phần của SSI vẫn tăng 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước so với quý 1/2025.
Theo đó, doanh thu môi giới quý 1/2026 của SSI đạt 606 tỷ đồng (+95% so với cùng kỳ năm trước), vượt mức tăng 85% so với cùng kỳ năm trước của giá trị giao dịch bình quân ngày toàn thị trường.
Về cho vay ký quỹ: dư nợ cho vay ký quỹ của SSI đạt 36,9 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2026 (-5,2% cùng kỳ so với quý trước nhưng +36% so với cùng kỳ năm trước). Ngoài ra, VCSC ước tính lãi suất cho vay ký quỹ thực tế đã tăng 85 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 11,1%, hỗ trợ tăng trưởng mạnh doanh thu cho vay ký quỹ lên 1,1 nghìn tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ năm trước) trong quý 1/2026.
Tuy nhiên, VCSC ước tính chi phí vốn của SSI tăng 1,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước, vượt mức tăng của lãi suất cho vay ký quỹ và do đó gây áp lực một phần lên biên lợi nhuận của mảng này.
Về hoạt động đầu tư và ngân hàng đầu tư (IB): SSI ghi nhận 15,4 tỷ đồng doanh thu bảo lãnh phát hành trong quý 1/2026, so với chỉ 7,1 tỷ đồng trong cả năm 2025. VCSC cho rằng mức tăng mạnh chủ yếu do vai trò của SSI trong giao dịch phát hành riêng lẻ của BID đã hoàn tất trong quý 1/2026.
Ngoài ra, lãi từ FVTPL của SSI đạt 1,3 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2026 (+22,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng -20,8% cùng kỳ so với quý trước). Tuy nhiên, nhờ lỗ từ FVTPL thấp hơn, đặc biệt là từ các hoạt động phái sinh, lãi thuần từ FVTPL đạt 774 tỷ đồng (+4,2% so với cùng kỳ năm trước và +48,8% cùng kỳ so với quý trước). VCSC coi đây là một trong những động lực chính đằng sau mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế theo quý mạnh mẽ của SSI trong quý 1/2026.
SSI đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 với doanh thu 15.660 tỷ, lợi nhuận 5.838 tỷ đồng
20:57, 23/04/2026
Quý I/2026, SSI đạt doanh thu 3.295 tỷ đồng, lợi nhuận 1.593 tỷ đồng
10:13, 20/04/2026
SSI công bố kế hoạch cổ tức 2025 bằng tiền và phát hành 500 triệu cổ phiếu
20:41, 01/04/2026
Đọc thêm
VNE giải trình việc bán 562.602 cổ phiếu VE4 bị kê biên
VNE là công ty mẹ của VE4 và VNE cho biết lô 562.602 cổ phiếu VE4 của VNE nêu trên hiện đang là tài sản bị kê biên tại Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng.
Lọc hóa dầu Bình Sơn đổi tên thành Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam
HĐQT công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty Cổ phần - Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam
Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
Petrolimex góp 35 tỷ thành lập công ty sạc ô tô điện
Petrolimex thông báo quyết định góp vốn thành lập CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX), hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sạc ô tô điện, đổi pin xe máy điện cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan.
Vợ ông Tô Hải đã bán thành công 16,91 triệu cổ phiếu VCI
Sau giao dịch này, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: