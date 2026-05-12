295 nhân sự của SSI sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo các Nghị quyết HĐQT về việc triển khai ESOP 2025.

Theo đó, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của Công ty con và công ty con.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 100 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 - 2027 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Theo danh sách công bố, có 295 nhân sự được mua cổ phiếu ESOP gồm Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng dự kiến được mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Thomas Nguyễn dự mua 400.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT dự mua 200.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI dự mua 150.000 cổ phiếu...

Được biết, đây là một trong 2 phương án tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của SSI. Cùng với ESOP, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 500,6 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên mức 30.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng 28.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP thấp hơn đáng kể thị giá trên sàn của SSI.

Được biết, SSI đã công bố KQKD hợp nhất quý 1/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ năm trước), đạt 25% dự báo hợp nhất cả năm của VCSC. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu trên diện rộng ở hầu hết các mảng kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế của SSI tăng 59% cùng kỳ so với quý trước nhờ khoản lỗ từ đầu tư FVTPL thấp hơn so với quý trước. Nhìn chung, kết quả của SSI phù hợp với dự báo của VCSC. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC cho SSI, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về dịch vụ môi giới: thị phần môi giới của SSI trên 3 sàn giao dịch trong quý 1/2026 đạt 10,9%, giảm từ mức 12,1% trong quý 4/2025, trong khi tỷ lệ phí hoa hồng bình quân vẫn ổn định ở mức 0,15%. Tuy nhiên, thị phần của SSI vẫn tăng 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước so với quý 1/2025.

Theo đó, doanh thu môi giới quý 1/2026 của SSI đạt 606 tỷ đồng (+95% so với cùng kỳ năm trước), vượt mức tăng 85% so với cùng kỳ năm trước của giá trị giao dịch bình quân ngày toàn thị trường.

Về cho vay ký quỹ: dư nợ cho vay ký quỹ của SSI đạt 36,9 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2026 (-5,2% cùng kỳ so với quý trước nhưng +36% so với cùng kỳ năm trước). Ngoài ra, VCSC ước tính lãi suất cho vay ký quỹ thực tế đã tăng 85 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 11,1%, hỗ trợ tăng trưởng mạnh doanh thu cho vay ký quỹ lên 1,1 nghìn tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ năm trước) trong quý 1/2026.

Tuy nhiên, VCSC ước tính chi phí vốn của SSI tăng 1,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước, vượt mức tăng của lãi suất cho vay ký quỹ và do đó gây áp lực một phần lên biên lợi nhuận của mảng này.

Về hoạt động đầu tư và ngân hàng đầu tư (IB): SSI ghi nhận 15,4 tỷ đồng doanh thu bảo lãnh phát hành trong quý 1/2026, so với chỉ 7,1 tỷ đồng trong cả năm 2025. VCSC cho rằng mức tăng mạnh chủ yếu do vai trò của SSI trong giao dịch phát hành riêng lẻ của BID đã hoàn tất trong quý 1/2026.

Ngoài ra, lãi từ FVTPL của SSI đạt 1,3 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2026 (+22,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng -20,8% cùng kỳ so với quý trước). Tuy nhiên, nhờ lỗ từ FVTPL thấp hơn, đặc biệt là từ các hoạt động phái sinh, lãi thuần từ FVTPL đạt 774 tỷ đồng (+4,2% so với cùng kỳ năm trước và +48,8% cùng kỳ so với quý trước). VCSC coi đây là một trong những động lực chính đằng sau mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế theo quý mạnh mẽ của SSI trong quý 1/2026.