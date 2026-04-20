Quý I/2026, SSI đạt doanh thu 3.295 tỷ đồng, lợi nhuận 1.593 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.593 tỷ đồng…

Tính đến 31/3, công ty mẹ ghi nhận tổng tài sản 91.893 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 38.531 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý I/2026, SSI hoàn tất tăng vốn 6.227 tỷ đồng từ chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Doanh thu công ty mẹ đạt 3.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.461 tỷ đồng, tăng 46% và 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 quý gần nhất, ROE đạt 13,3% và ROA đạt 4,5%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Cụ thể, mảng dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu 1.682tỷ đồng, chiếm khoảng 54% tổng doanh thu; Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 633 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HoSE đạt 11,14%, tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái (quý I/2025: 9,93%).

Ở mảng môi giới phái sinh, SSI tiếp tục có sự gia tăng thị phần, đạt 7,2% (quý I/2025 là 3,11%). Các cải tiến về sản phẩm, dịch vụ tư vấn và trải nghiệm người dùng là động lực chính cho tăng trưởng ở cả thị trường cơ sở và phái sinh.

Ngoài ra, nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 1.050 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt hơn 36.928 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, SSI chủ động duy trì quy mô dư nợ ở mức an toàn, tập trung quản trị rủi ro chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành, đồng thời được điều chỉnh quy mô phù hợp với diễn biến chính sách vĩ mô và mặt bằng lãi suất.

Doanh thu từ hoạt động nguồn vốn & kinh doanh tài chính ghi nhận 183 tỷ đồng, tăng 50% so với quý liền trước. Trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động mạnh, công ty cố gắng đa dạng hóa các kênh huy động vốn mới để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty.

Ở mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư, quý I của SSI đóng vai trò tư vấn và đơn vị phân phối trong một số giao dịch huy động vốn quy mô lớn trên thị trường, trong đó có một số giao dịch nổi bật như: tư vấn phát hành riêng lẻ quy mô hơn 10.000 tỷ đồng cho BIDV, tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1,400 tỷ đồng cho Coteccons. Trong năm 2026, SSI dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều giao dịch có quy mô lớn, giúp gia tăng vị thế và uy tín của công ty trên thị trường vốn.

Dự kiến, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào chiều thứ năm ngày 23/4 tới.