Sửa đổi Nghị định số 163: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm cung ứng thuốc đủ. giá hợp lý

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược.
Nghị định sửa đổi được xây dựng và ban hành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc quy định tại Nghị định 163/2025/NĐ-CP, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Chính phủ; đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Dược 2016 và Luật Dược 2024.
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2025/NĐ-CP liên quan đến kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, đánh giá cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài và quảng cáo thuốc, giữ nguyên đối tượng áp dụng của Nghị định số 163.
Dự thảo Nghị định gồm 20 Điều, trong đó sửa đổi 18 Điều, bổ sung 2 Điều, với những nội dung cơ bản như: Tháo gỡ kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần phải quyết ngay khi triển khai thực hiện Nghị định 163; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền, phân cấp theo các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 66.7/NQ-CP, Nghị quyết số 66.16/NQ-CP và Quyết định số 1015/QĐ-TTg.
Tại cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị định này hôm 7/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163 là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược.
Thứ trưởng yêu cầu dự thảo Nghị định cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh dược; tiếp cận tối đa thông lệ quốc tế cũng như phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đồng thời, bám sát các Nghị quyết, quy định của Chính phủ nhằm đổi mới quy trình, thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, chú trọng chuyển đổi số, lấy dữ liệu số làm trọng tâm sửa đổi; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị.
Những sửa đổi, bổ sung phải hướng tới giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý cho Nhân dân.
Cục Quản lý Dược là đơn vị được giao tổng hợp các ý kiến đóng góp, tiếp thu và giải trình, đồng thời rà soát, biên tập nội dung điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
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