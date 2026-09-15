Thứ Ba, 15/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Dự kiến mở rộng danh mục thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế thanh toán

T Thu Hằng

Bộ Y tế đang dự kiến bổ sung một số thuốc vào danh mục thuốc dược liệu, y học cổ truyền, và xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh, cũng như khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2015/TT-BYT ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

BỔ SUNG NHIỀU LOẠI THUỐC MỚI

Việc sửa đổi Thông tư số 05 nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, có xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo quy định của Thông tư 05, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2020/TT-BYT, gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), về chính sách bảo hiểm y tế liên quan đến thuốc y học cổ truyền, đã được đề cập tại Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Trong đó, đã đặt ra mục tiêu tăng t lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh từ Quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc đến năm 2025 tối thiểu là 20%, và đến năm 2030 là 30%, chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

Tuy nhiên, trong cơ cấu chi từ quỹ, mặc dù thuốc là cấu phần chiếm tỷ lệ lớn nhưng tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ truyền hiện mới chỉ đạt hơn 5%.

Bà Trang cho rằng đây là con số hết sức khiêm tốn trong khi nước ta có nguồn dược liệu hết sức phong phú. Để đưa y học cổ truyền đến gần người dân hơn cần tích hợp các dịch vụ kỹ thuật, bài thuốc cổ truyền chính thống vào danh mục chi trả toàn diện của bảo hiểm y tế quốc gia.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được đề xuất mở rộng gồm 358 mục, tăng 129 mục so với danh mục hiện hành. Danh mục dược liệu được đề xuất gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền đang được quy định.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất xây dựng danh mục riêng gồm 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Đây là nhóm thuốc có đồng thời thành phần của y học hiện đại và thành phần dược liệu. Với nhóm này, tỷ lệ thanh toán, phạm vi điều trị hoặc thời gian sử dụng có thể được quy định khác nhau tùy từng loại thuốc.

Chẳng hạn, thuốc Ethyl ester của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, cấp cơ bản.

Thuốc Ginkgo biloba (chiết xuất từ lá bạch quả), Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị đau do viêm động mạch (đau thắt khi đi); rối loạn thị giác (bệnh võng mạc do tiểu đường); tai mũi họng (chóng mặt, ù tai, giảm thính lực), rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu máu cục bộ; hội chứng Raynaud.

Thuốc Panax notoginseng saponins, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, cấp cơ bản trong các trường hợp gồm: Đột quỵ giai đoạn cấp, thanh toán tối đa 21 ngày; sau chấn thương sọ não, thanh toán tối đa 10 ngày; sau phẫu thuật chấn thương sọ não, thanh toán tối đa 10 ngày; sau phẫu thuật thần kinh sọ não, thanh toán tối đa 10 ngày.

Đan sâm, tam thất, camphor: Quỹ thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực.

Gừng, Menthol, Methyl salicylat, tinh dầu bạc hà, tinh dầu hương nhu trắng,  tinh dầu long não, tinh dầu quế, tinh dầu tràm: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong các trường hợp đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, đau nhức do phong thấp, bong gân, sưng bầm tím; cảm cúm, cảm lạnh…

BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Về hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc, Bộ Y tế nêu rõ, các thuốc có trong danh mục được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BYT và các quy định cụ thể tại Thông tư sửa đổi.

Các thuốc có trong danh mục được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ theo quy định về kê đơn thuốc, và phù hợp với khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Một loại thuốc từ dược liệu. Ảnh: Thu Hằng.
Một loại thuốc từ dược liệu. Ảnh: Thu Hằng.

Đối với Danh mục dược liệu, dược liệu có trong danh mục được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ theo quy định về kê đơn thuốc, phù hợp với khả năng chuyên môn và thẩm quyền kê đơn thuốc của bác sĩ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền hoặc lương y làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, trước yêu cầu phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới và nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thanh toán thuốc y học cổ truyền trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05 là cần thiết, góp phần bảo đảm phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế.

Xây dựng danh mục nhằm tạo cơ sở pháp lý và chuyên môn thống nhất để quản lý, kê đơn, sử dụng và thanh toán thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Trần Thị Trang cũng cho rằng, cần bảo đảm được nguyên tắc tuân thủ theo quy định của pháp luật về dược, nhưng cần tuân thủ theo nguyên lý y lý y huấn y học cổ truyền. Đặc biệt, đảm bảo được chi phí hiệu quả đi đưa vào thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cùng với lấy người bệnh làm trung tâm nhưng đồng thời thực hiện triệt để kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Theo đó, mỗi tên thuốc trong danh mục đề xuất cần được chuẩn hóa về danh pháp, chuẩn hóa theo tên khoa học. Ưu tiên sử dụng phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền và thuốc y học cổ truyền.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bảo hiểm y tế VnEconomy dược liệu VnEconomy khám chữa bệnh VnEconomy thuốc y học cổ truyền VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Wellness: Phân khúc có giá trị gia tăng cao nhất của ngành du lịch

Wellness: Phân khúc có giá trị gia tăng cao nhất của ngành du lịch

Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.

Mưa lũ dồn dập, miền Trung căng mình ứng phó

Mưa lũ dồn dập, miền Trung căng mình ứng phó

Mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh và Quảng Trị đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, ảnh hưởng nhà dân và sản xuất. Hàng trăm hộ dân bị ngập, hàng trăm ha lúa bị thiệt hại, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị nước lũ bao vây. Các địa phương đang khẩn trương cảnh báo, kiểm soát những khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó.

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy