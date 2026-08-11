Bộ Y tế siết chặt hoạt động kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền

Bộ Y tế cho biết qua công tác kiểm tra và phản ánh của các cơ quan chức năng, vẫn còn tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về hành nghề khám, chữa bệnh...

Dược liệu được bày bán trên thị trường. Ảnh: Thu Hằng.

Tình trạng này đặc biệt xuất hiện tại các cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Để kịp thời chấn chỉnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Trọng tâm là Thông báo số 68-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam, và Quyết định số 1250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 68-TB/VPTW.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, kế thừa, phát huy và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, phát huy giá trị của dược liệu và các bài thuốc cổ truyền, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng dược liệu và thuốc cổ truyền.

Các Sở Y tế được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Chấn chỉnh tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không đúng quy định tại các địa điểm du lịch như khu di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hoạt động lừa đảo, hành nghề y dược cổ truyền trái phép và trục lợi trên sức khỏe nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng cần được đẩy mạnh, để các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Song song đó, quảng bá về vai trò, giá trị của y học cổ truyền, định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, phản bác tin giả và thông tin sai lệch trong lĩnh vực này.

Hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn và sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành; lựa chọn các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép hoạt động; đồng thời cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, kế thừa và phát triển y học cổ truyền gắn với phát triển vùng trồng dược liệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Theo Bộ Y tế, việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động y, dược cổ truyền không chỉ nhằm ngăn chặn tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi hành nghề trái phép, mà còn tạo nền tảng để bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị của nền y học cổ truyền Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hiện cũng đang được Bộ Y tế xây dựng.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, việc xây dựng Chiến lược này là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam và Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự thảo Chiến lược được hoàn tất và ban hành sẽ tạo khuôn khổ chiến lược thống nhất để hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, phát triển dược liệu thành ngành kinh tế chiến lược.

Đồng thời, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, bảo tồn và phát huy giá trị tri thức y dược dân tộc. Xây dựng thương hiệu quốc gia về y học cổ truyền, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.