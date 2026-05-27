Doanh nghiệp dược không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo

Thu Hằng

27/05/2026, 10:51

Các cơ sở kinh doanh dược không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh; cũng như không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc...

Ảnh minh họa.

Nội dung được đề cập tại Thông tư số 16/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, và không áp dụng đối với thuốc thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược, không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh; phải bảo đảm không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh; không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh.

Thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.

Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp với chỉ định của thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và tự nguyện tham gia.

Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Thông tư cũng nêu rõ, cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký văn bản thỏa thuận thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.

Các nội dung trong văn bản thỏa thuận bao gồm: Thông tin về thuốc hỗ trợ; hình thức hỗ trợ; số lượng thuốc; đối tượng và chỉ định sử dụng.

Khuyến khích hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng, người bệnh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, người hưởng trợ cấp xã hội, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng còn gánh nặng chi phí lớn và phải được ghi trong văn bản thỏa thuận giữa hai cơ sở.

Cùng với đó, cần nêu rõ thời gian bắt đầu thực hiện, kết thúc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí; quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan; các quy định chuyển tiếp về bảo đảm quyền lợi của người bệnh khi kết thúc chương trình.

Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên nhưng (nếu có), nhưng không được trái các quy định của pháp luật.

Tại Thông tư, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, thuốc phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng đối tượng. Chỉ định sử dụng thuốc trong bệnh án hoặc đơn thuốc của người bệnh phải ghi rõ thuốc được cấp từ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.

Thuốc phải được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết là thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.

Việc tiêu hủy thuốc hết hạn, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc bị hỏng, bị vỡ, thuốc do người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh trả lại thực hiện theo quy định pháp luật về dược. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải công khai thông tin của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí trên Trang thông tin điện tử của cơ sở, hoặc công khai tại cơ sở để người bệnh được biết.

Đồng thời, cung cấp, tư vấn đầy đủ, kịp thời thông tin về phác đồ điều trị, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc, chi phí thuốc trong phác đồ sử dụng; quyền lợi được hưởng cho người bệnh tham gia

Cơ sở kinh doanh dược được yêu cầu bảo đảm nguồn gốc hợp pháp, chất lượng của thuốc cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Đặc biệt, không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh; không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng, tránh đột quỵ trong đợt nắng nóng gay gắt

Theo Bộ Y tế, vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột...

Tổ dân phố tại Hà Nội, TP.HCM phải có từ 700 hộ gia đình

Chính phủ quy định tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền. Trong đó, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên...

Bộ Y tế: Hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế cập nhật đầy đủ 6 chủng virus Ebola, bổ sung các kỹ thuật dùng trong phát hiện virus gây bệnh. Nhấn mạnh chủng Zaire là chủng duy nhất hiện có vaccine và thuốc đặc hiệu...

Khởi động dự án tăng cường quản trị tài nguyên nước vùng Mekong

Dự án IP3 đóng vai trò then chốt trong quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu. Dự án tập trung cải thiện sinh kế bền vững cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật tại Việt Nam...

Tuyển sinh đại học 2026: Điểm sàn 15 là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tối thiểu

Theo chuyên gia, quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng ngưỡng tối thiểu 15 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học từ năm 2026, là cần thiết để bảo đảm chất lượng đầu vào tối thiểu cho giáo dục đại học...

