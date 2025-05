Khối ngoại và tự doanh rủ nhau chốt lời, cá nhân tiếp tục đua

VN-Index tiếp tục neo cao trên mức 1340 điểm phiên thứ hai liên tiếp nhưng hoàn toàn không có sức bật dứt khoát. Chỉ số dập dình tăng yếu buổi sáng nhưng mức tăng cao nhất cũng chỉ hơn 6 điểm, sau đó trượt giảm dần và đóng cửa giảm 0,01 điểm, coi như mất trắng thành quả.

Diễn biến hôm nay tệ hơn phiên trước khi các trụ không thể duy trì được màu xanh cho chỉ số, dù vẫn còn sự giằng co. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì VHM tăng 1,59%, TCB tăng 0,98% và VPL tăng 0,57%. VHM cũng chỉ tăng nhẹ 0,4% trước khi bước vào đợt đóng cửa, nhưng cuối cùng được kéo vọt lên. TCB cũng vậy, trước khi vào đợt đóng cửa cũng chỉ tham chiếu. Chỉ riêng VHM đã kéo lại gần 1,2 điểm cho chỉ số này giúp mức giảm còn không đáng kể.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 tỏ ra yếu ớt thấy rõ khi chỉ có 8 mã tăng trong rổ này nhưng có tới 21 mã giảm. Một số mã giảm khá mạnh như PLX giảm 1,69%, CTG giảm 1,64%, BVH giảm 1,53%, SHB giảm 1,45%... Tuy vậy ảnh hưởng của các blue-chips đến phần còn lại của thị trường vẫn hạn chế. Độ rộng sàn HOSE cuối ngày vẫn có 157 mã tăng và 161 mã giảm. Giao dịch vẫn sôi động ở các cổ phiếu chọn lọc có khả năng thu hút dòng tiền.

NVL phiên này kịch trần cùng với NTL, HVH. Thậm chí NVL còn đứng thứ 2 thị trường về thanh khoản với giá trị giao dịch đạt gần 864 tỷ đồng. EIB, PDR, NLG, HDC, TCH, PNJ, EVF, VPI là các cổ phiếu tầm trung khác giao dịch mạnh mẽ với mức tăng giá từ 1% trở lên và thanh khoản đều trên 100 tỷ đồng.

Ở phía ngược lại cũng không ít cổ phiếu nóng bắt đầu bị chốt lời và quay đầu giảm. VSC có phiên giảm sàn sau khi đã lao dốc 4,3% hôm qua. Cổ phiếu này đã có nhịp tăng tới gần 77% trước khi đạt đỉnh. VND, DIG, VCI, HCM, HVN, FTS, DGC là các mã khác lao dốc nặng với thanh khoản rất cao.

Việc VN-Index dập dình trong vùng đỉnh không dứt khoát một phần do yếu tố giằng co giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, phần khác do dòng tiền đang mải đầu cơ ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 23.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 304.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 341.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: NVL, NLG, EIB, PNJ, VRE, VIX, VCG, GMD, NKG, CII.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, GEX, HPG, VHM, VIC, STB, VCB, SHB, MWG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 471.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 547.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, SHB, GEX, VIC, CTG, HPG, MSN, HAH, MWG, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top bán ròng có: NVL, VIX, VCB, VRE, VSC, NKG, GMD, VPI, NTL.

Tự doanh bán ròng 610.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 611.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hóa chất, Ô tô và phụ tùng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, FUEVFVND, DGC, STB, DRC, VIX, PNJ, VRE, DPM, VNM. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cố phiếu được bán ròng gồm TCB, MBB, SSI, HPG, MSN, ACB, VND, DXG, FPT, KDH.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 399.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 405.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có NVL, SHB, NLG, EIB, VHM, DBC, PNJ, PHR, HAH, CII. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có CTG, VCB, SSI, VSC, TCB, HPG, VND, FPT, STB, VNM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 918,7 tỷ đồng, giảm -47,4% so với phiên liền trước và đóng góp 4,0% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu TCB, với hơn 4,7 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 154,8 tỷ đồng được sang tay giữa các tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thiết bị điện, Hàng cá nhân trong khi giảm ở Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí, Phần mềm, Khai khoáng, Sản xuất & phân phối điện.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vồn hóa lớn VN30 và vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSM.