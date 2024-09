Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian báo động lũ

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ; căn cứ Lệnh Báo động lũ số 54/L-BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch trong thời gian báo động lũ.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, có phương án bảo vệ các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch và cơ sở vật chất do đơn vị quản lý.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình ứng phó với lũ, thiệt hại xảy ra trên lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị. Báo cáo tổng hợp bằng văn bản những công trình, hạng mục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, kèm theo dự toán khắc phục thiệt hại về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là một số quận ngập nặng phải chủ động theo dõi sát diễn biến của lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các thông báo của chính quyền địa phương, bộ, ngành liên quan để có các biện pháp kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai các phương án đối phó với lũ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn có để di dời hiện vật, tài liệu quan trọng đến nơi an toàn; tổ chức khắc phục hậu quả và hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Hôm qua, ngày 11/9, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 4098 về việc dừng tổ chức Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024. Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội như chương trình "Điện ảnh với Xứ Tuyên", Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024, Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội năm 2024…) cũng tạm dừng.

Ban Tổ chức Lễ hội Trà Đường Hoa huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cũng đã chính thức thông báo sẽ lùi thời gian tổ chức Lễ hội này sang tháng 10 (thời gian cụ thể thông báo sau), thay vì như dự kiến ban đầu vào ngày 14 – 15/9. Tương tự, do ảnh hưởng của bão lũ, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam dừng tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2024 tại Khu Thủy đình, Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí dịp Trung thu 2024. Không thể trực tiếp góp sức góp công, Tập thể lái đò Khu du lịch sinh thái Tràng An gửi 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào.

Chương trình giao lưu "Sử Việt - Từ những cuộc đời” của NXB Kim Đồng vốn được lên kế hoạch diễn ra vào sáng 15/9, nay được thông báo lùi lại một tuần, tức ngày 22/9. The Outpost cũng thông báo lùi lịch khai mạc triển lãm "Mẫu tự du ký: Một mường tượng thị giác về những module Điềm Phùng Thị" đến ngày 21/9.

Nhằm đồng cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào miền Bắc do bão lũ, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạm hoãn tất cả chương trình lễ hội, sự kiện dự kiến tổ chức dịp này. Theo đó, Hội Đèn lồng Quốc tế Huế 2024, Lễ hội Rước đèn lồng đường phố, Lễ hội áo dài “Linh Phụng”, chương trình nghệ thuật “Mùa thu cho em” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dự kiến tổ chức từ ngày 16 – 19/9 sẽ tạm hoãn. Thời gian tổ chức trở lại sẽ được thông báo sau.