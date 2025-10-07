Thứ Ba, 07/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Quý 3/2025, VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, UPCoM, phái sinh và môi giới thị trường công cụ nợ

Hà Anh

07/10/2025, 14:02

HNX vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; UPCoM; chứng khoán phái sinh và thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM; Thị phần môi giới thị trường chứng khoán phái sinh và Thị phần môi giới thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong quý 3/2025 bao gồm: VPS, TCBS, SSI, VNDS, MBS, DNSE, VCBS, FPTS, HSC và Chứng khoán VPBank với 69%.

VnEconomy

Trong đó, chiếm thị phần cao nhất thuộc về VPS với 20,70% và giữ khoảng cách khá xa đối với TCBS với 8,76%; SSI với 8,53% và VNDS với 8,52% và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng thuộc về MBS với 6,40%;

Nhóm dưới 5% gồm có: DNSE với 4,63%; VCBS với 3,08%; FPTS với 2,87%; HSC với 2,86% và Chứng khoán VPBank với 2,65%.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3/2025: gồm có VPS, Chứng khoán VpBank; TCBS, SS, VNDS, MBS, VCBS, FPTS, VCSC và HSC với 70,23%.

VnEconomy

Trong đó, nắm thị phần cao nhất vẫn là VPS với 17,58%; đứng thứ 2 là Chứng khoán Vpbank với 13,47% và TCBS với 7,40%; SSI với 7,35%; VNDS với 5,78% và MBS với 5,24%.

Nhóm dưới 5% gồm có: VCBS với 3,67%; FPTS với 3,45%; VCSC với 3,39% và HSC với 2,90%.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3/2025 gồm có: VPS; DNSE, HSC, TCBS, SSI, MBS, VNDS, PHS và Chứng khoán VPBank với 93,02% thị phần.

VnEconomy

Trong đó, VPS vẫn là công ty chứng khoán nắm thị phần cao nhất với 36,14%; tiếp theo là DNSE với 23,67%; HSC với 7,86%; TCBS với 6,11%.

Nhóm các công ty nắm giữ dưới 5% thị phần gồm có: SSI với 4,60%; MBS với 4,06%; VNDS với 3,71%; FPTS với 2,60%; PHS với 2,18% và Chứng khoán VPBank với 2,09%.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới thị trường công cụ nợ lớn nhất trong quý 3/2025 gồm có VPS, SSI, VCBS; BVSC; Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Chứng khoán BIDV; Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Chứng khoán HD; Chứng khoán Dầu Khí và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

VnEconomy

Trong đó - nhóm có thị phần trên 10% gồm: VPS, SSI và VCBS; Nhóm có thị phần từ 5% đến 10% gồm có Chứng khoán Bảo Việt Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Chứng khoán BIDV và Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Nhóm có thị phần dưới 5% gồm có Chứng khoán HD; Chứng khoán Dầu Khí và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Quý 2/2025, VCBS lọt vào top 10 thị phần môi giới thay thế cho FPTS

11:22, 06/07/2025

Quý 2/2025, VCBS lọt vào top 10 thị phần môi giới thay thế cho FPTS

Thị phần môi giới quý 1/2025 trên HNX: TCBS nhảy bậc

14:11, 04/04/2025

Thị phần môi giới quý 1/2025 trên HNX: TCBS nhảy bậc

Quý 1/2025, chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu Top 10 thị phần môi giới trên HoSE

07:40, 04/04/2025

Quý 1/2025, chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu Top 10 thị phần môi giới trên HoSE

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán phái sinh cổ phiếu niêm yết HNX môi giới thị trường công cụ nợ thị phần môi giới thị trường công cụ nợ UpCoM

Đọc thêm

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Tâm lý hưng phấn đã tan biến sau một đêm, dòng tiền thận trọng trở lại đáng kể trong phiên sáng nay. Mặc dù VN-Index và cổ phiếu không giảm sâu nhưng giao dịch chậm hơn rất nhiều và giá từ từ trượt dốc…

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Trong trường hợp Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp nhiều khả năng ETF Fubon sẽ cần thanh lý các vị thế cổ phiếu hiện tại để đóng quỹ hoặc chuyển đổi sang 01 bộ chỉ số mới...

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu bật tăng

Việc chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang gác sang bên mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

"Hiện tại, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 4.200 USD/oz trước cuối năm nay”, một báo cáo của ngân hàng UBS cho biết...

Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt đỉnh 1700 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/10/2025

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Chứng khoán

2

Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới

Doanh nghiệp

3

Thiên tai, mưa bão tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn

Kinh tế xanh

4

Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và khai thác bến, bãi đỗ xe ôtô

Bất động sản

5

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy