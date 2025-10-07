Quý 3/2025, VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, UPCoM, phái sinh và môi giới thị trường công cụ nợ

HNX vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; UPCoM; chứng khoán phái sinh và thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM; Thị phần môi giới thị trường chứng khoán phái sinh và Thị phần môi giới thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong quý 3/2025 bao gồm: VPS, TCBS, SSI, VNDS, MBS, DNSE, VCBS, FPTS, HSC và Chứng khoán VPBank với 69%.

Trong đó, chiếm thị phần cao nhất thuộc về VPS với 20,70% và giữ khoảng cách khá xa đối với TCBS với 8,76%; SSI với 8,53% và VNDS với 8,52% và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng thuộc về MBS với 6,40%;

Nhóm dưới 5% gồm có: DNSE với 4,63%; VCBS với 3,08%; FPTS với 2,87%; HSC với 2,86% và Chứng khoán VPBank với 2,65%.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3/2025: gồm có VPS, Chứng khoán VpBank; TCBS, SS, VNDS, MBS, VCBS, FPTS, VCSC và HSC với 70,23%.

Trong đó, nắm thị phần cao nhất vẫn là VPS với 17,58%; đứng thứ 2 là Chứng khoán Vpbank với 13,47% và TCBS với 7,40%; SSI với 7,35%; VNDS với 5,78% và MBS với 5,24%.

Nhóm dưới 5% gồm có: VCBS với 3,67%; FPTS với 3,45%; VCSC với 3,39% và HSC với 2,90%.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3/2025 gồm có: VPS; DNSE, HSC, TCBS, SSI, MBS, VNDS, PHS và Chứng khoán VPBank với 93,02% thị phần.

Trong đó, VPS vẫn là công ty chứng khoán nắm thị phần cao nhất với 36,14%; tiếp theo là DNSE với 23,67%; HSC với 7,86%; TCBS với 6,11%.

Nhóm các công ty nắm giữ dưới 5% thị phần gồm có: SSI với 4,60%; MBS với 4,06%; VNDS với 3,71%; FPTS với 2,60%; PHS với 2,18% và Chứng khoán VPBank với 2,09%.

+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới thị trường công cụ nợ lớn nhất trong quý 3/2025 gồm có VPS, SSI, VCBS; BVSC; Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Chứng khoán BIDV; Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Chứng khoán HD; Chứng khoán Dầu Khí và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Trong đó - nhóm có thị phần trên 10% gồm: VPS, SSI và VCBS; Nhóm có thị phần từ 5% đến 10% gồm có Chứng khoán Bảo Việt Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Chứng khoán BIDV và Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Nhóm có thị phần dưới 5% gồm có Chứng khoán HD; Chứng khoán Dầu Khí và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.