Quý 3/2025, VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, UPCoM, phái sinh và môi giới thị trường công cụ nợ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Hà Anh
07/10/2025, 14:02
HNX vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; UPCoM; chứng khoán phái sinh và thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; Thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM; Thị phần môi giới thị trường chứng khoán phái sinh và Thị phần môi giới thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025.
+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong quý 3/2025 bao gồm: VPS, TCBS, SSI, VNDS, MBS, DNSE, VCBS, FPTS, HSC và Chứng khoán VPBank với 69%.
Trong đó, chiếm thị phần cao nhất thuộc về VPS với 20,70% và giữ khoảng cách khá xa đối với TCBS với 8,76%; SSI với 8,53% và VNDS với 8,52% và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng thuộc về MBS với 6,40%;
Nhóm dưới 5% gồm có: DNSE với 4,63%; VCBS với 3,08%; FPTS với 2,87%; HSC với 2,86% và Chứng khoán VPBank với 2,65%.
+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3/2025: gồm có VPS, Chứng khoán VpBank; TCBS, SS, VNDS, MBS, VCBS, FPTS, VCSC và HSC với 70,23%.
Trong đó, nắm thị phần cao nhất vẫn là VPS với 17,58%; đứng thứ 2 là Chứng khoán Vpbank với 13,47% và TCBS với 7,40%; SSI với 7,35%; VNDS với 5,78% và MBS với 5,24%.
Nhóm dưới 5% gồm có: VCBS với 3,67%; FPTS với 3,45%; VCSC với 3,39% và HSC với 2,90%.
+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3/2025 gồm có: VPS; DNSE, HSC, TCBS, SSI, MBS, VNDS, PHS và Chứng khoán VPBank với 93,02% thị phần.
Trong đó, VPS vẫn là công ty chứng khoán nắm thị phần cao nhất với 36,14%; tiếp theo là DNSE với 23,67%; HSC với 7,86%; TCBS với 6,11%.
Nhóm các công ty nắm giữ dưới 5% thị phần gồm có: SSI với 4,60%; MBS với 4,06%; VNDS với 3,71%; FPTS với 2,60%; PHS với 2,18% và Chứng khoán VPBank với 2,09%.
+ Đối với Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới thị trường công cụ nợ lớn nhất trong quý 3/2025 gồm có VPS, SSI, VCBS; BVSC; Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Chứng khoán BIDV; Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Chứng khoán HD; Chứng khoán Dầu Khí và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
Trong đó - nhóm có thị phần trên 10% gồm: VPS, SSI và VCBS; Nhóm có thị phần từ 5% đến 10% gồm có Chứng khoán Bảo Việt Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; Chứng khoán BIDV và Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Nhóm có thị phần dưới 5% gồm có Chứng khoán HD; Chứng khoán Dầu Khí và Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.
Tâm lý hưng phấn đã tan biến sau một đêm, dòng tiền thận trọng trở lại đáng kể trong phiên sáng nay. Mặc dù VN-Index và cổ phiếu không giảm sâu nhưng giao dịch chậm hơn rất nhiều và giá từ từ trượt dốc…
Trong trường hợp Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp nhiều khả năng ETF Fubon sẽ cần thanh lý các vị thế cổ phiếu hiện tại để đóng quỹ hoặc chuyển đổi sang 01 bộ chỉ số mới...
Việc chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang gác sang bên mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa...
"Hiện tại, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 4.200 USD/oz trước cuối năm nay”, một báo cáo của ngân hàng UBS cho biết...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: