Thái Lan trông chờ vào khách Trung Quốc để tạo doanh thu 100 tỷ USD?

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 2/1 vừa qua cho biết quốc gia này sẽ miễn thị thực vĩnh viễn đối với công dân Trung Quốc từ tháng 3/2024 và ngược lại. “Việc này sẽ nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước”, thủ tướng khẳng định. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning phát biểu: “Chúng tôi, cũng giống như Thái Lan, mong muốn du khách của hai nước sẽ ghé thăm nhau nhiều hơn nữa”.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu thực hiện chương trình miễn thị thực cho khách Trung Quốc kéo dài 5 tháng, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/2/2024. Tuy nhiên, chính phủ nước này quyết định miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân Trung Quốc từ ngày 1/3, như một chính sách giúp thu hút thị trường khổng lồ này. Đáp lại, Trung Quốc đã đồng ý mở rộng đặc quyền vĩnh viễn tương tự cho khách du lịch Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cả hai nước đang tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân bằng cách cùng miễn các yêu cầu về thị thực. “Các cơ quan có thẩm quyền của cả hai bên đang trao đổi chặt chẽ về vấn đề này và chúng tôi mong muốn thực hiện các thỏa thuận liên quan”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết và bày tỏ mong muốn các thỏa thuận liên quan sớm có hiệu lực.

Theo The Paper, sau khi thông tin Trung Quốc và Thái Lan sẽ miễn thị thực vĩnh viễn cho nhau, trên nền tảng Ctrip, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Thái Lan tăng 90% so với 1 giờ trước đó. Lượng tìm kiếm thông tin các chuyến bay Thượng Hải đến Bangkok, Bắc Kinh đến Bangkok tăng hơn 40%. Trên trang Trip.com của Thái Lan, phiên bản quốc tế của Ctrip, mức độ tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Trung Quốc tăng hơn 80% so với 1 giờ trước đó, các thành phố như Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, Côn Minh có độ tìm kiếm cao.

Giám đốc kinh doanh thuộc bộ phận công vụ của Ctrip Tần Tịnh đánh giá, Trung Quốc và Thái Lan là hai nước có nguồn khách và điểm đến du lịch của nhau. Thái Lan là 1 trong 10 nước có nguồn khách du lịch Trung Quốc đứng đầu thế giới năm 2023. Dịp Tết Dương lịch vừa qua, Thái Lan đứng top 3 trong danh sách điểm đến du lịch nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc.

Trong nỗ lực thu hút thêm lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan vào cuối tháng 12 vừa qua cũng đã chào đón 93 người có ảnh hưởng hàng đầu từ Trung Quốc để khám phá những trải nghiệm du lịch ý nghĩa ở Bangkok, Pattaya, Hua Hin, Chiang Mai, Chanthaburi, Phang. -nga, và Ko Mak. Chuyến đi cũng giới thiệu chiến dịch trực tuyến “Thais Always Care” (Thái Lan chăm sóc) mới của TAT với khái niệm “Land of Care” (Điểm đến nâng niu) nhằm nâng cao niềm tin của khách du lịch đối với Thái Lan như một điểm đến an toàn.

Theo đó, tiệc chiêu đãi chào mừng được tổ chức tại Bảo tàng Siam ở Bangkok với chủ đề Lễ kỷ niệm dã ngoại tại Bảo tàng. Đồ ăn và đồ uống từ các nhà hàng Michelin Bib Gourmand đã được phục vụ và du khách được thưởng thức các buổi biểu diễn đương đại của Thái Lan, nhạc sống và các hoạt động khác, bao gồm đi thử trên Xe Segway của Cảnh sát Du lịch Thái Lan, massage kiểu Thái, xem quẻ và rút thăm may mắn. Du khách cũng được đưa đi tham quan Bảo tàng Dệt may Nữ hoàng Sirikit, Cung điện Lớn, Đền Phật Ngọc và đi xe tuk-tuk quanh Đảo Rattanakosin...

Theo dữ liệu mới nhất do Chính phủ Thái Lan công bố, nước này tiếp đón 28 triệu khách quốc tế trong năm 2023 với doanh thu lên đến 34,93 tỉ USD - cao hơn một chút so với mục tiêu đề ra. Trong đó, Malaysia đóng góp cho Thái Lan 4,5 triệu lượt khách, tiếp đến là Trung Quốc với 3,5 triệu lượt, thấp hơn so với mục tiêu 5 triệu du khách Trung Quốc mà chính phủ nước này đặt ra hồi đầu năm.

Dù vậy, Thái Lan vẫn dẫn đầu cuộc đua đón khách Trung Quốc tại Đông Nam Á. Theo số liệu từ cơ quan du lịch các nước trong khu vực, Việt Nam xếp thứ 2 trong Đông Nam Á với 1,5 triệu lượt du khách Trung Quốc ghé thăm, Malaysia đứng thứ 3 với 1,4 triệu lượt và Singapore nằm ở vị trí thứ 4 với 1,23 triệu lượt trong năm nay.

Hiện tại, các nước Đông Nam Á gấp rút tiến hành chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hậu Covid-19. Chính phủ Thái Lan cũng đang tiến hành hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc, trong đó có công ty mẹ của TikTok - Byte Dance, Huawei và Alipay để quảng bá du lịch nước này, theo Xinhua.

Năm 2024, chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra khoản thu 3.500 tỷ Baht (khoảng 100 tỷ USD) cho nền kinh tế thông qua ngành du lịch. Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, dự kiến doanh thu từ khách du lịch trong nước là 1.000 tỷ Baht (khoảng 28,5 tỷ USD) và từ du khách quốc tế là 2.500 tỷ Baht (khoảng 71,5 tỷ USD).

Để thực hiện mục tiêu này, các nhà chức trách Thái Lan đã và đang triển khai chiến dịch quảng bá Thái Lan như một điểm đến tuyệt vời trong suốt cả năm. Chiến dịch này sẽ tập trung quảng bá những điểm đến du lịch ít được biết đến, kết hợp cùng với những địa điểm nổi tiếng đối với du khách. Ngay trong tháng 1/2024, Phòng Thương mại Thái Lan và Tổng cục Du lịch (TAT) sẽ bắt đầu quảng bá các tỉnh ít được du khách ghé thăm nhưng có tiềm năng đầu tư và du lịch gồm Phrae, Lampang, Nakhon Sawan, Nakhon Phanom, Si Sa Ket, Chanthaburi, Ratchaburi, Kanchanaburi, Nakhon Si Thammarat.

Theo CNA, Thái Lan thậm chí đã quyết định cắt giảm thuế của các mặt hàng đồ uống có cồn cùng địa điểm giải trí nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Chai Wacharonke, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, nói với các phóng viên rằng, mức thuế áp dụng sẽ khác nhau đối với các mặt hàng khác nhau. Theo đó, thuế rượu vang tại Thái Lan sẽ giảm từ 10% xuống 5%, rượu mạnh từ 10% xuống 0%. Bên cạnh đó, ông còn cho biết thêm rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các địa điểm giải trí sẽ giảm một nửa, từ mức 10% xuống chỉ còn 5%.

Trong một diễn biễn khác, số ca mắc Covid-19 đang gia tăng tại Thái Lan sau khi kỳ nghỉ lễ năm mới kết thúc, với số ca nhập viện tăng 7% vào tuần trước. Phó Giáo sư Thira Woratanarat, chuyên gia về y tế dự phòng và dịch tễ học tại khoa y, Đại học Chulalongkorn khuyến cáo, những người cảm thấy không khỏe sau kỳ nghỉ lễ nên cảnh giác hơn với các triệu chứng của Covid-19, vì xét nghiệm có thể không cho kết quả dương tính cho đến 4 - 5 ngày sau lần tiếp xúc đầu tiên.

Theo Tổng Cục trưởng TAT Thapanee Kiatphaiboon, trong thời gian từ ngày 22/12/2023 đến ngày 1/1/2024, Thái Lan đã thu 54,4 tỷ Baht trong các hoạt động liên quan du lịch, tăng 44% so với doanh thu cùng kỳ. Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/12 - 1/1, người Thái Lan đã thực hiện 3,76 triệu chuyến đi nội địa và chi tiêu khoảng 12,7 tỷ Baht, tăng 11% so với một năm trước đó.