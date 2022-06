Thăm 12 công viên của Disney trong một tour du lịch duy nhất

Theo hãng tin AFP, ban lãnh đạo cấp cao của Công ty Walt Disney đang chuẩn bị ra mắt một dịch vụ tham quan hạng VIP có thể thỏa mãn mơ ước của những người hâm mộ thượng lưu của mình. Theo đó, Disney sẽ cung cấp dịch vụ du lịch trọn gói vòng quanh thế giới đến tất cả 12 công viên Disneyland, bắt đầu với giá 110.000 USD/người (tương đương hơn 2,5 tỉ đồng Việt Nam).

Du khách sẽ được tới các khu nghỉ dưỡng của Disney ở California, Florida (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc), Paris (Pháp)… Trong chuyến du lịch kéo dài 24 ngày qua 6 quốc gia, du khách cũng sẽ được dừng chân, thăm các điểm du lịch nổi tiếng tại các nước không có công viên Disney, trong đó có đền Taj Mahal ở Ấn Độ, Kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trở thành khách mời tại Summit Skywalker Ranch của đạo diễn tài ba George Lucas - "cha đẻ" của "đế chế" Star War" ở ngoại ô San Francisco (Mỹ).

Đặc biệt, du khách tham gia tour trọn gói này còn được đi trên chiếc máy bay Boeing 757 VIP, do Icelandair vận hành, có thể bay thẳng quãng đường dài nhằm tiết kiệm thời gian tối đa cho du khách. Trên máy bay sẽ có các chuyên gia và nhân viên Disney đóng vai trò hướng dẫn viên, cung cấp thông tin, giới thiệu cho du khách thông qua hệ thống các thiết bị nghe nhìn.

Ở những nơi nó tồn tại, công viên Disney luôn được xem là thiên đường giải trí cực kỳ lành mạnh phù hợp cho mọi độ tuổi, là địa điểm "nhất định phải ghé thăm".

Chuyến đi bắt đầu tại Disneyland ở California vào ngày 9/7 năm sau và kết thúc tại Walt Disney World ở Orlando vào ngày 1/8. Hành trình cũng bao gồm các lớp học nấu ăn, đi dạo trong thiên nhiên và các chuyến tham quan Walt Disney Studios, Bảo tàng Gia đình Walt Disney và Trang trại Skywalker của Lucasfilm. "Trong suốt chuyến đi, bạn sẽ ở trong những chỗ ở đẳng cấp thế giới. Bạn cũng sẽ được tận hưởng quyền tiếp cận cá nhân với các chuyên gia và nhân viên, những người cung cấp những câu chuyện thú vị và đầy thực tế cho phép bạn đắm chìm trong mọi địa điểm mà bạn đến thăm," thông cáo báo chí của Walt Disney viết.

Bên cạnh hoạt động sản xuất phim, chương trình truyền hình và các công viên giải trí nổi tiếng, Walt Disney từ lâu đã cung cấp các gói du lịch bao gồm cả du lịch trên biển. Với sự ưa chuộng dành cho các công viên giải trí và du lịch nói chung dần phục hồi sau đại dịch, sản phẩm mới của Disney được đánh giá là dịch vụ sang trọng nhất của hãng từ trước đến nay.

Các chuyến bay, phòng ở khách sạn, 68 bữa ăn và các tour du lịch và hoạt động được bao gồm trong gói khởi điểm từ 109.995 USD. Chuyến đi dành cho khách từ 12 tuổi trở lên, mặc dù Disney khuyến nghị khách từ 14 tuổi trở lên. Giá dành cho du khách đi lẻ sẽ cộng thêm ít nhất 10.995 USD phụ phí. Giá vé máy bay đến thành phố Los Angeles và đi từ Orlando (Mỹ) cho chặng đầu tiên và chặng cuối của chuyến đi không được bao gồm.

Tour tham quan hạng sang này được lấy cảm hứng từ một kỷ lục thế giới xác lập vào năm 2017. Khi đó, một du khách có tên Lindsay Nemeth đã đến thăm các công viên Disney khắp thế giới trong 75 tiếng 6 phút. Cô lập kỷ lục về việc ghé thăm các công viên của Disney trong thời gian ngắn nhất thế giới. Hành trình của Lindsay bắt đầu ngày 3/12/2017 tại Disneyland ở Anaheim, California, Mỹ. Từ đó, cô bay đến Walt Disney World ở Orlando, Florida, trước khi bay đến Disneyland Paris, Disneyland Thượng Hải, Hong Kong Disneyland và kết thúc tại Tokyo Disneyland vào ngày 6/12/2017.

Trong số 12 công viên Disneyland, Disney World's Magic Kingdom là công viên giải trí được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Kỷ lục này được Guinness công nhận vào năm 2018, khi công viên đón 20.859.000 lượt khách trong năm đó. Trước đó một năm, Guinness đã cập nhật kỷ lục của Disneyland California là địa điểm được nhiều người check-in nhất trên Instagram nhất thế giới.

Những vị khách thượng lưu cũng rất thích được hưởng các đặc quyền VIP ở Disney, dẫn đến việc các công viên này dần dần trở thành điểm đến xa xỉ.

Ở những nơi nó tồn tại, công viên Disney luôn được xem là thiên đường giải trí cực kỳ lành mạnh phù hợp cho mọi độ tuổi, là địa điểm "nhất định phải ghé thăm". Tuy nhiên, "thiên đường" ấy không để dành cho trẻ em bình thường. Để đặt chân vào Disneyland, bạn sẽ phải trả một cái giá không hề rẻ, bởi trên thực tế thì vé vào cửa của các công viên giải trí thuộc Disney đang ngày càng đắt thêm qua mỗi năm. Đó là chưa kể, các ngôi sao Hollywood, những vị khách thượng lưu cũng rất thích được hưởng các đặc quyền VIP ở Disney, dẫn đến việc các công viên này dần dần trở thành điểm đến xa xỉ.

Nắm bắt cơ hội, Disney đã liên tục đưa ra một số lựa chọn mới cho những khách hàng có tiền, ví dụ như ăn tối cùng công chúa Disney, dịch vụ trang điểm, làm tóc, thậm chí cả tour dành cho các VIP. Và dĩ nhiên, các dịch vụ đặc quyền như vậy sẽ đi kèm mức giá khác. Nếu từng nhìn thấy ảnh chụp người nổi tiếng tại Disneyland, rất có thể bạn sẽ thấy bên cạnh luôn là một người mặc áo gile kẻ đỏ. Đó chính là các hướng dẫn viên du lịch VIP.

Họ có nhiệm vụ lên kế hoạch để khách có trải nghiệm một ngày hoàn hảo, gồm quyền ưu tiên đi lại khắp nơi, chỗ đứng đẹp nhất khi xem các cuộc diễu hành, trình diễn pháo hoa trong công viên. Giá thuê họ cũng "đẹp" không kém: 850 USD một giờ. Một số khách hàng còn yêu cầu hướng dẫn viên VIP cả tuần, chi phí khoảng 30.000 USD.

Vì thế, có thể nói, tour du lịch "Disney Parks Around The World - A Private Jet Adventure" với giá từ 110.000 USD/người cho dịch vụ tham quan hạng VIP là hoàn toàn có thể chấp nhận. Tour du lịch hứa hẹn sẽ “cháy vé” ngay khi mở bán do nhu cầu vui chơi của giới nhà giàu tăng mạnh hậu đại dịch.