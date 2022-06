Yếu tố nào giúp Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch quốc tế?

Sau khi mở cửa hoàn toàn từ 1/4, Malaysia đã đón hơn một triệu lượt khách quốc tế. Con số này đạt hơn 50% mục tiêu đề ra từ chính phủ (2 triệu khách) trong năm nay. Người đứng đầu Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa, Nancy Shukri, cho biết phần lớn du khách đến Malaysia từ Singapore. Bà kỳ vọng sắp tới sẽ đón thêm khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc...

Lượng khách ghé thăm Malaysia được đánh giá vượt trội so với một số quốc gia Đông Nam Á khác có thời điểm mở cửa tương đương. Singapore trong bốn tháng đầu năm đón hơn 540.000 lượt khách quốc tế, Việt Nam đạt gần 229.000 còn Philippines đón hơn 300.000 khách. Thái Lan đã đón 1,3 triệu khách, nhưng tính từ tháng 7/2021.

Giải thích cho việc khách đến Malaysia sau ngày mở cửa khá đông, bà Nancy cho biết: "Mọi người thích đến vì chính sách phòng ngừa dịch bệnh thoải mái, du khách không bị cách ly, không cần làm thêm các xét nghiệm hay bắt buộc mua bảo hiểm chi trả Covid-19". Các nhà hàng, quán bar mở cửa phục vụ khách với khung giờ thoải mái cũng là yếu tố thu hút khách du lịch.

Không chỉ những tòa tháp đôi, resort sang trọng hay các đô thị sầm uất, Malaysia thu hút khách du lịch bởi vùng biển đảo hoang sơ.

Bên cạnh đó, đảo quốc này đã tung ra nhiều chương trình cầu nối gắn kết các đối tác du lịch, mở ra cơ hội phát triển kinh doanh đồng thời cập nhật các sản phẩm du lịch mới. Malaysia vừa xây dựng một công viên giải trí hoàn toàn mới Genting SkyWorlds. Tòa tháp cao thứ nhì thế giới Merdeka 118 khởi công từ năm 2014 cũng vừa cho phép du khách tham quan đầu năm nay. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng Sunway Resort Kuala Lumpur vừa mở cửa trở lại sau thời gian đại trùng tu, cùng với khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng mới mở tại Malaysia – Desaru Coast, được vinh danh là một trong Những nơi Tuyệt vời nhất Thế giới năm 2021 bởi Tạp chí Time.

Không chỉ những tòa tháp đôi, resort sang trọng hay các đô thị sầm uất, Malaysia thu hút khách du lịch bởi vùng biển đảo hoang sơ. Ngay khi vừa mở cửa biên giới trở lại, Malaysia đã giới thiệu loạt địa điểm du lịch mới, như Rawa - một hòn đảo hoang sơ cách thị trấn ven biển Mersing, Malaysia khoảng 30 phút đi thuyền; hay đảo Mabul, Sabah - nơi có những chiếc nhà nổi trên mặt nước, du khách có thể trải nghiệm văn hóa cùng người dân địa phương. Ngoài ra, ở Malaysia có nhiều điểm đến mới lạ như Sky Mirror, núi Kinabalu, vườn Quốc gia Mulu, hang Batu, Pink Mosque,...

Để đạt được mục tiêu đón hai triệu khách quốc tế, Malaysia tiếp tục mở rộng các chiến lược thu hút khác như tập trung vào các chuyến du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm (MICE). Các cơ quan quản lý thuộc Bộ Du lịch nước này đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại cung cấp vé máy bay và khách sạn lưu trú với mức chiết khấu lên đến 35% đến hết tháng 6/2022.

Tổng giám đốc Hãng hàng không Malaysia, Iskandar Mizal Mahmood cho biết đã chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại từ nhiều tháng trước với sự hợp tác của Bộ Giao thông và Y tế để tạo thuận lợi cho quá trình nhập cảnh và thời gian chờ đợi của du khách. Các tình nguyện viên và lực lượng đặc nhiệm của MAHB đã được huy động tại các sân bay để hỗ trợ khách du lịch, đặc biệt là về việc sử dụng ứng dụng phần mềm cài đặt trên điện thoại di động MySejahtera - phần mềm tích hợp bao gồm thông tin du khách và chứng chỉ tiêm vaccine..., trong khoảng thời gian hai tuần.

Nhu cầu đi du lịch nội địa tại Malaysia cũng đã tăng vọt trong tháng 3 với mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượt tìm kiếm các phòng nghỉ tăng 409% so với năm 2019, người dân Malaysia cũng cho thấy xu hướng lựa chọn các kì nghỉ không vướng bận, thể hiện qua tỉ lệ tìm kiếm các dịch vụ “khu nghỉ dưỡng trọn gói” tăng tới 120% so với cùng kì năm trước. Bên cạnh đó, họ cũng ưa thích thám hiểm các công viên chủ đề, các thị trấn di sản và các điểm đến như Penang, Langkawi và Cao nguyên Cameron.