Los Angeles đang ghi tên mình vào danh sách những kinh đô thời trang

Theo tạp chí Business of Fashion, nước Mỹ đang chứng kiến sự xuất hiện của những thành phố thời trang khác để cạnh tranh với New York. Dẫn đầu cuộc đua là Miami của Florida và Los Angeles của California. Nếu Miami được gọi là trung tâm của thời trang biển vì những bãi biển ấm nóng trải dài, đồng thời là nơi tập trung những thương hiệu xa xỉ của bờ Đông nước Mỹ; thì thành phố Los Angeles được coi như thủ phủ thời trang của bờ Tây khi gắn liền với nền công nghiệp điện ảnh.

SỰ HẤP DẪN CỦA LOS ANGELES

Cách đây ba năm, tại Los Angeles (LA), Tom Ford đã đăng một quảng cáo trên tờ Los Angeles Times để tìm kiếm một “senior research designer” (Nhà thiết kế nghiên cứu cấp cao). Trong khi studio thiết kế dành cho nam giới của thương hiệu vẫn đặt tại London, thì đội ngũ thiết kế của nữ giới hiện đã có trụ sở tại LA, mở ra cơ hội cho khát vọng chuyển dời về phía Tây cho những người dân tài năng tại địa phương.

Những năm qua, Tom Ford chắc chắn không phải là thương hiệu duy nhất khiến thời trang lớn mạnh tại Los Angeles, thu hút một dòng chảy ổn định các nhân tài sáng tạo đến từ New York, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Nhà thiết kế giày Tamara Mellon hiện đang có trụ sở tại Los Angeles, nhà thiết kế trang sức Eddie Borgo cũng đã chuyển đến gần đây. Nicholas Kirkwood đang dành nhiều thời gian hơn trong thành phố này. Theo các nguồn tin, Richemont cũng đang tìm kiếm văn phòng cho NTK của Cloé – Natacha Ramsay-Levi trong nội thành.

Los Angeles được gọi là thủ phủ thời trang của bờ Tây khi gắn liền với nền công nghiệp điện ảnh.

Cùng với ngày càng nhiều những những cái tên đáng chú ý chuyển đến đây, các nhà thiết kế tiếp tục chọn Los Angeles làm địa điểm để trưng bày các bộ sưu tập, với tần suất chỉ đứng sau các kinh đô thời trang truyền thống như New York, London, Milan và Paris. Sự xuất hiện của những thương hiệu xa xỉ tại LA chỉ là sự bổ sung cho những doanh nghiệp độc lập đã tạo được chỗ đứng vững chắc tại đây.

Những cái tên như Clare V. – cung cấp các mặt hàng da, các nhà thiết kế trang sức Irene Neuwirth, Sophie Buhai, Leigh Miller và các nhãn hiệu thời trang phát triển nhanh khác hầu như đều đang thúc đẩy những xu hướng thẩm mỹ vượt xa giới hạn của thành phố này.

Dù đông dân không kém New York, nhưng văn hóa và cách tận hưởng cuộc sống của dân New York và dân Hollywood rất khác biệt. Nếu như người New York tất bật không ngừng với cuộc sống, luôn mặc suit, kẹp điện thoại trên cổ và cầm ly Starbucks trên tay thì người Los Angeles có vẻ thảnh thơi hơn nhiều.

Thành phố này có một khí hậu chuẩn địa phương cận sa mạc. Dù trời có nắng đến cỡ nào, chỉ cần bước vào bóng râm và bạn sẽ cảm thấy mát lạnh. Không khí khô quanh năm, cho phép các cư dân Los Angeles thỏa sức sáng tạo với vô vàn phong cách thời trang và kiểu dáng trang phục khác nhau.

Bên cạnh đó, Los Angeles còn là nhà xưởng may mặc của nước Mỹ. Ngay tại trái tim thành phố này là Quận Thời trang (Fashion District), một mắt xích trong chuỗi cung ứng thời trang ở nước Mỹ nói chung và toàn cầu nói riêng. Đến đây, bạn có thể tìm mua các nguyên phụ liệu, tìm nhà xưởng đặt may công nghiệp… Quận thời trang là nơi sản xuất trang phục “Made in Los Angeles” cho các thương hiệu địa phương như Fear of God, Stüssy, Reformation, Palm Angels, Joah Brown…

Khí hậu dễ chịu cho phép các cư dân Los Angeles thỏa sức sáng tạo với vô vàn phong cách thời trang và kiểu dáng trang phục khác nhau.

Nhắc đến Los Angeles, không thể không nghĩ tới Hollywood – một trong những kinh đô điện ảnh lớn của thế giới cũng như biểu tượng của ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Quanh khu đô thị này quy tụ những phim trường lớn nhất nước Mỹ, là nơi diễn ra những sự kiện đẳng cấp, các lễ trao giải hay là nơi sinh sống của nhiều ngôi sao hạng A. Vì lý do này, rất nhiều thương hiệu cao cấp đã chọn Los Angeles làm địa điểm diễn show thời trang. Tom Ford, Versace, Dior Men, Louis Vuitton… đều cho rằng việc tổ chức show diễn gần với nhà ở của các ngôi sao, tạo sự thuận tiện trong di chuyển cho họ, đảm bảo sự có mặt của các sao hạng A trên hàng ghế đầu.

NHỮNG CÁI TÊN ĐÌNH ĐÁM ĐÃ CÓ MẶT

Chính là để phục vụ cho giới siêu giàu cũng như các ngôi sao điện ảnh hạng A, các thương hiệu đã xây dựng những cửa hàng thời trang sang trọng ở Los Angeles. Khác với những tòa nhà cao tầng kiên cố và đồ sộ ở 5th Avenue của New York, khu phố Rodeo Drive trông nhẹ nhàng hơn với những boutique màu trắng, nằm san sát vào nhau, đúng kiểu nhà ở Los Angeles.

Đoạn đường này khá ngắn, chỉ cỡ ba dãy nhà, mất khoảng 10 – 20 phút để vừa đi vừa ngắm hết các boutique, nhưng bạn có thể sẽ phải bỏ ra đến vài chục nghìn USD nếu lỡ muốn mua một món đồ nào đó tại đây. Bộ đầm đỏ của Valentino, vòng cổ kim cương của Tiffany & Co, túi xách Louis Vuitton, Gucci… đều có thể tìm thấy tại Rodeo Drive.

Khu phố Rodeo Drive với những boutique màu trắng, nằm san sát vào nhau, đúng kiểu nhà ở Los Angeles.

Mới đây nhất, show diễn giới thiệu BST Chanel Cruise 2023/24 được ví như sàn diễn thời trang Hollywood tái hiện dưới ánh hoàng hôn Los Angeles. Được biết đến như cái nôi của nền giải trí và nghệ thuật Avant-garde ở Mỹ, thành phố này là một sân chơi sáng tạo đa diện và cũng là điểm đến lý tưởng để giới thiệu bộ sưu tập chứa đầy những nghịch lý, tựa như một ly sinh tố thơm ngon hòa quyện sự hào nhoáng, quyến rũ nhưng cũng vô cùng táo bạo, quyết liệt.

Sân khấu bắt đầu với phần âm nhạc của bộ phim bom tấn năm 1999 “Cruel Intentions”. Trên đường băng, người mẫu kể câu chuyện về hai nhân vật khác biệt như một phần của giai thoại Los Angeles. Những bộ trang phục bằng vải tweed được điểm xuyết sợi hồng fuchsia lạ mắt, áo sơ mi Bermuda màu hồng mơ… “Giữa việc tôn vinh vẻ đẹp của các ngôi sao điện ảnh vĩ đại và khơi dậy thế giới năng nổ của thể thao; giữa một bên là giấc bơ, còn bên còn lại món đồ muốn mặc; tất cả đều là những vấn đề về sự cân bằng“, giám đốc sáng tạo Virginie Viard tâm sự.

Những thiết kế biểu tượng của Coco Chanel cho các dự án phim điện ảnh vào những năm 1930 được chắt lọc khéo léo và thể hiện tinh tế trên BST Chanel Cruise 2024: những tán cọ dừa in bóng hoàng hôn lãng mạn ở Los Angeles tạo nên sự duyên dáng dưới phối màu ombre, quần ống loe kinh điển, trang phục thể thao được cách điệu... Tất nhiên, BST không thể nào thiếu đi sự kết hợp ăn ý giữa thường phục với hào quang thời trang thảm đỏ.

Show diễn giới thiệu BST Chanel Cruise 2023/24 được ví như sàn diễn thời trang Hollywood tái hiện dưới ánh hoàng hôn Los Angeles.

Trước đó, hồi tháng 4, nhà mốt đình đám nước Ý cũng đã ra mắt địa điểm Gucci Salon chỉ dành để tiếp đón nhóm khách hàng VIP của thương hiệu ở Los Angeles. Tòa nhà số 8400 Melrose Place này từ nhiều năm nổi tiếng là cửa hàng của Marc Jacobs. Theo chân Marc Jacobs, các thương hiệu như Balmain, The Row, Oscar de la Renta và Chloé cũng mau chóng hạ cánh nơi đây, khiến Melrose Place nhanh chóng hóa thành một thủ phủ mua sắm xa hoa của thế giới. Tuy nhiên, Marc Jacobs đã rời đi vào năm ngoái, và tòa nhà phủ dây thường xuân này trở thành địa điểm tuyệt vời để Gucci tiếp cận giới siêu giàu ở Hollywood.