Thanh khoản thấp, quỹ ngoại không bán được 2,5 triệu cổ phiếu VNS

TAEL TWO PARTNERS LTD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, TAEL Two Partners Ltd đã báo cáo không bán ra bất kỳ cổ phiếu VNS trong tổng số 2,5 triệu cổ phiếu như đã đăng ký trong thời gian từ ngày 17/10 đến 27/10/2023. Nguyên nhân do thanh khoản thị trường thấp.

Hiện, tổ chức này vẫn đang nắm giữ hơn 12,4 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng tỷ lệ 18,3% vốn.

Trước đó, một cổ lớn khác của VNS là bà Nguyễn Kim Phượng đã bán 300.000 cổ phiếu VNS và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn gần 3,3 triệu cổ phiếu VNS, chiếm 4,81% và không còn là cổ đông lớn của VNS từ ngày 20/10.

Gần đây, VNS đã chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 5%. Ngày thanh toán là ngày 27/9 và ngày 11/8, VNS đã thanh toán cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 40%. Như vậy, công ty đã thanh toán cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 45% bằng tiền (tương ứng 01 cổ phiếu nhận về 4.500 đồng) theo kế hoạch đã được thông qua.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2023, VNS cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 45,7% từ 60,5 tỷ đồng trong quý 2/2022 xuống còn 30,83 tỷ đồng trong quý 3 này.

Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ quý 3/2023 lãi 30,26 tỷ đồng, giảm 23,79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (giảm 44,0%). Nguyên nhân là do trong quý 3/2023, doanh thu giảm 11,5% so với cùng kỳ, bên cạnh đó Công ty vẫn duy trì chính sách hỗ trợ thêm cho anh em lái xe và đối tác.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Vinasun tăng 21% lên 941 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn giảm nhẹ 2,3% về mức 125 tỷ đồng.

Đang chú ý, tại thời điểm 30/9/2023, Vinasun có khoản lãi ước tính 125 tỷ đồng được sử dụng bù trừ với khoản lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối năm 2022 là 287 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa được chuyển lỗ còn lại là 161 tỷ đồng có thể sử dụng để tiếp tục bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai.





Thuyết minh BCTC quý 3/2023 của VNS

Cũng tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vinasun giảm 8,4% so đầu năm, từ 1.836,6 tỷ xuống còn 1.681 tỷ đồng - trong đó lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đều sụt giảm từ 196,7 tỷ còn 122 tỷ đồng và từ 346 tỷ còn 281 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ từ 155 tỷ xuống 132 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng từ 451 tỷ lên 538,7 tỷ đồng - trong đó, vay nợ ngắn và dài hạn tăng 50 tỷ lên 293 tỷ đồng.

Hiện tại, giá cổ phiếu VNS trên thị trường đang trong nhịp điều chỉnh mạnh hiện đang giảm còn 13.800 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 20% từ đầu năm đến nay.