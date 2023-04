Quỹ ngoại rót 1.370 tỷ đồng sở hữu 8,99% vốn IDP

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (mã IDP-UpCOM) vừa báo cáo sở hữu của cổ đông lớn của công ty

Theo đó, ngày 12/3 Quỹ Daytona Investments Pte. Ltd báo cáo đã mua 5,3 triệu cổ phiếu IDP. Trước đó, quỹ này không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của IDP và sau giao dịch, quỹ ngoại này sở hữu 8,99% vốn điều lệ IDP và trở thành cổ đông lớn của công ty.

Theo dữ liệu trên HNX, phiên 12/4, có hơn 6,5 triệu cổ phiếu IDP được giao dịch thỏa thuận với giá hơn 1.685 tỷ đồng, tương đương giá giao dịch trung bình là 257.600 đồng/cp.

Đáng chú ý, khối ngoại đã mua vào 5,3 triệu cổ phiếu IDP, đúng bằng với số cổ phiếu Daytona Investments Pte. Ltd mua vào với hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương 258.500 đồng/cp (cao hơn giá thị trường 11,5%).

Cũng trong ngày 12/4, ông Phan Văn Thắng - Giám đốc tài chính đã bán 176.500 cổ phiếu, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 157.998 cổ phiếu, chiếm 0,27% và bà Chu Hải Yến - Phó tổng giám đốc đã bán hết 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ tại IDP.

Theo báo cáo thường niên 2022, IDP ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.086 tỷ đồng, tăng 1.259 tỷ đồng, tương đương 26% so với năm 2021. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng 30% so với cùng kỳ do đẩy mạnh các chương trình quảng bá thương hiệu, các hoạt động truyền thông mang ý nghĩa giáo dục, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 810 tỷ đồng, giảm 13 tỷ dồng so với năm 2021.

Mới đây, trong báo cáo cập nhật ngành Sữa của SSI Reasearch, thì SSI Reasearch không nhận thấy động lực thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng lo lắng về thu nhập. Tiêu thụ sữa ở thị trường thành thị chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình cao cấp hóa sản phẩm và quá trình này sẽ giảm tốc hoặc bị gián đoạn trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Đối với thị trường nông thôn, SSI Reasearch cho rằng nhu cầu vẫn ổn định hơn một chút so với thị trường thành thị do vẫn còn dư địa cho tăng trưởng sản lượng do mức nền tiêu thụ hiện còn thấp. Yếu tố tích cực đến từ việc chi phí đầu vào giảm xuống. Giá sữa nguyên kem, sữa bột tách béo và chất béo khan (AMF) đã điều chỉnh lần lượt 28%, 32% và 19% so với mức đỉnh hình thành trong tháng 3/2022, điều này có thể giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận của các công ty sữa từ quý 1/2023, đặc biệt là đối với VNM do 65% nguyên liệu phụ thuộc vào sữa bột nhập khẩu. Các công ty sữa, chẳng hạn như VNM, IDP và MCM, có bảng cân

đối kế toán tốt và dòng tiền lành mạnh, do đó những công ty này có khả năng chống chọi với tình hình lãi suất tăng.

Về tăng trưởng doanh thu, SSI Reasearch cho rằng các công ty nhỏ hơn như MCM & IDP sẽ có động lực mạnh hơn VNM do quy mô nhỏ hơn và khả năng mở rộng công suất, ví dụ MCM sẽ tăng công suất hoạt động từ năm 2024.