Thêm một quỹ ngoại báo lỗ trong tháng 4

Vietnam Holding Limited (VNH) ghi nhận hiệu suất đầu tư âm nhẹ 0,4% trong tháng 4 vừa qua. Lũy kế từ đầu năm đến nay, quỹ vẫn có lãi 4,4%.

Theo lý giải của ban lãnh đạo quỹ, chủ yếu do các công ty chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận thất vọng trong quý 1/2023.

Top 10 cổ phiếu đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ gồm: FPT, STB, PNJ, GMD, MBB, CTG, HPG, IDC, VCB, PVS. Trong khi đó, khối ngoại đã đẩy mạnh mua ròng chứng khoán Việt Nam, các ETF cũng hút ròng tiền lớn.

Đánh giá về kinh tế Việt Nam, theo VNH, mặc dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại 6,4 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2023nhưng bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu khiến lĩnh vực sản xuất chính của Việt Nam, đặc biệt sản xuất hàng may mặc và điện tử, không thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao như thường lệ, một số doanh nghiệp buộc phải cắt giảm do nhu cầu từ nước ngoài giảm sút. Tác động của suy thoái toàn cầu rất lớn, thể hiện rõ rệt ở lĩnh vực ệt may, giày dép, điện thoại thông minh, đồ nội thất bằng gỗ, các sản phẩm thủy sản cũng như sắt thép.

Hiệu suất đầu tư của VNH.

Về mặt tích cực, Đồng Việt Nam đã trở nên ổn định hơn và dự trữ ngoại hối tăng mạnh mẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư công cũng tiếp tục đẩy mạnh. Đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,6 tỷ USD - tăng 18% theo năm (YoY). Ngoài ra, rủi ro lạm phát được kiểm soát tốt hơn so với nhiều thị trường khác và không giống như phần còn lại của thế giới, ngân hàng trung ương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cắt giảm lãi suất.

Một điểm cộng khác là du lịch quốc tế đã phục hồi mạnh mẽ vào tháng 4, với lượng khách Trung Quốc phục hồi đáng kể, tăng +62% so với tháng trước (MoM), sau khi chính quyền ở Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19 đối với các chuyến du lịch từ ngày 15 tháng 3. Doanh số bán lẻ vẫn tăng, phần lớn là do du lịch trở lại và hai ngày nghỉ lễ gần đây tại Việt Nam. Tuy nhiên, VNH cho rằng doanh số bán lẻ sẽ có xu hướng giảm trong những tháng tới do nhiều rủi ro địa chính trị và vĩ mô toàn cầu kéo dài ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia.

Tuy vậy, VNH đánh giá những thay đổi trong chính sách gần đây ở Việt Nam vẫn đưa ra những dự báo tích cực, chẳng hạn như việc chính phủ cắt giảm lãi suất và thuế giá trị gia tăng, các gói kích thích cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm giải quyết tham nhũng trong lĩnh vực bất động sản cuối cùng đã mang lại kết quả.

Rủi ro ngoại hối thấp hơn nhiều so với quý trước và đồng đô la Mỹ yếu hơn đã cho phép Ngân hàng Nhà nước nới lỏng tiền tệ ở mức vừa phải. Điều này không chỉ giúp khôi phục niềm tin vào thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp của đất nước mà còn giảm rủi ro thị trường cho các ngân hàng.